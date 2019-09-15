Дешевые и быстрые: ТОП-5 лучших бюджетных смартфонов осени 2019 года

Как выбрать недорогой смартфон в пределах 5000 гривен и остаться довольным

Смартфоны в пределах 5000 грн не только справятся с любой задачей, но выглядят очень стильно Фото: Android Central

Цена флагманских смартфонов в 2019 году достигла небывалых высот, поэтому спрос на дешевые модели огромен, как никогда. Также по мере того, как топовые смартфоны становятся лучше, за ним подтягивается и бюджетный класс. По состоянию на осень 2019 года смартфон в пределах 5000 гривен является бюджетным, при этом улучшение технических характеристик позволило им справиться со всеми задачами, которые на них возлагают пользователи.

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Мы проверили и оценили лучшие дешевые устройства от Xiaomi, Motorola, Honor и других брендов, чтобы порекомендовать ТОП-5 самых лучших смартфонов по состоянию на осень 2019 года в бюджетном сегменте. Если вы желаете сэкономить на недорогом смартфоне так, чтобы новоиспеченный мобильный аппарат отработал каждую вложенную в него копейку, то эта статья для вас.

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Прежде чем приступить к обзору, следует также учесть один немаловажный факт. Если вы ищете дешевый смартфон, вы должны принять тот факт, что производитель пошел на некоторые жертвы, чтобы добиться низкой цены. Идеального смартфона в бюджетном сегменте просто не существует – все модели являются компромиссом между быстродействием, качеством камеры, экрана и объемом памяти.

Xiaomi Redmi Note 7 (4999 грн)

Xiaomi Redmi Note 7 Фото: Akket

Xiaomi добилась невозможного – совместить аппаратные части смартфоне среднеценового сегмента в бюджетной модели. По оснащению ни один смартфон в этом рейтинге даже близко не сравнится с возможностями Xiaomi Redmi Note 7: 48 МП фотокамера, 6,3-дюймовый экран с разрешением 2340x1080 пикселей, мощный процессор Snapdragon 660 (2,2 ГГц), большой объем памяти в 64 ГБ, 4 ГБ ОЗУ и даже редкий нынче, но очень удобный ИК-порт. Самое главное, Redmi Note 7 оснащен очень емкой батареей на 4000 мАч, которой хватает при экономном использовании на целых 2 дня. Огорчает только отсутствие NFC модуля, но, как мы уже упоминали – в бюджетном классе без компромиссов никак.

Xiaomi Mi A2 Lite (3500 грн)

Xiaomi Mi A2 Lite Фото: Лайфхакер

Еще один привлекательный представитель бюджетных моделей – Xiaomi Mi A2 Lite. Смартфон также отличается неплохим оснащением, которое скромным даже трудно назвать. Mi A2 Lite обладает дизайном премиум-класса с экраном с соотношением сторон 19:9, двумя задними камерами (12 МП + 2 МП) и достойной производительностью благодаря одному из лучших процессоров от MediaTek Helio P35. Память, как для бюджетного устройства, внушительна – 64 ГБ (4 ГБ ОЗУ) с возможностью расширения картами microSD емкостью до 256 ГБ, не жертвуя поддержкой двух SIM-карт. Отличная бюджетная покупка.

Honor 10 Lite (4499 грн)

Honor 10 Lite Фото: Techadvisor

Honor 10 Lite еще один удачный представитель бюджетного класса. За свои деньги вы получите одно из лучших времени автономной работы, большой экран, двойную оптику и привлекательный дизайн. 6,21-дюймовый LTPS экран с разрешением 2340x1080 выдает "сочную" картинку. Honor 10 Lite славится своей высококачественной оптикой, которую используют даже в бюджетном сегменте – этот аппарат способен сделать самые лучшие симки в условиях плохого освещения, а 24 МП фронтальная камера делает высококачественные селфи. Из недостатков стоит отметить очень неважное качество пластикового корпуса.

Moto G7 Play (3999 грн)

Moto G7 Play Фото: Android Police

G7 Play — это надежный смартфон, который, несмотря на отсутствие высококлассного оснащения, способен обеспечить бесперебойную мобильную работу без задержек даже при игре в требовательные игры вроде PUBG Mobile. Качество сборки выше всяких похвал: несмотря на обилие пластиковых деталей, собран он очень крепко. Конечно, в смартфоне стоимостью 3999 гривен должны быть компромиссы, поэтому в случае с G7 Play – это фотокамеры. В нем используются одинарные фотокамеры 13 МП и 8 МП, но они слишком бюджетные. Поэтому, если фотокамеры не самое важное в смартфоне, смело берите – в остальном он не огорчит.

Tecno Camon 11S (3599 грн)

Tecno Camon 11S Фото: Android Central

Набирающий в Украине популярный бренд из Поднебесной Tecno Mobile недавно выкатил на наш рынок модель Camon 11S, которая, на удивление, оказалась очень даже неплохим выбором в бюджетном сегменте. За свои 3599 гривен покупатель получает тройной фотосенсор (13 Мп + 2 Мп + 8 Мп) включая широкоугольный объектив, 16 МП фронтальную камеру, шустрый процессор MediaTek Helio A22 (2,0 ГГц), долгоиграющую батарейку объемом 3500 мАч, сканер отпечатков и свежий Android 9.0 с гибкой фирменной оболочкой HiOS 5.0. Что касается компромиссов, то 6,2-дюймовый дисплей получил невысокое разрешение 1520x720 пикселей. В остальном, Tecno Camon 11S один из лучших смартфонов бюджетного сегмента на 2019 год.

Напомним, что ранее экспертами был определен самый популярный смартфон 2019 года. Также недавно были названы лучшие смартфоны по качеству мобильной связи.

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