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Дешевые смартфоны Nokia получили Android 9.0

Прошивку уже начали поэтапно распространять на эти мобильные устройства

Евгений Опанасенко
Сегодня, 09:31
Прошивку Android 9.0 под Nokia 2.1 пришлось "урезать" на 500 МБ
Прошивку Android 9.0 под Nokia 2.1 пришлось "урезать" на 500 МБ
Фото: Techadvisor

HMD Global, владелец бренда Nokia, активно обновляет свои смартфоны до самой последней прошивки Android. Причем обновление затронуло даже самые дешевые смартфоны компании – Nokia 2.1 получил Android 9.0 Pie. Прошивку уже начали поэтапно распространять на эти мобильные устройства.

Обновление "бюджетников" анонсировал на своей странице в Twitter директор по продуктам HMD Global Юхо Сарвикас. Как заявляет директор, компания столкнулась с рядом трудностей при обновлении из-за крайне слабого "железа".

Nokia 2.1 работала под управлением Android 8.1 Oreo редакции Go Edition, которая поставляется в "урезанном" виде для снижения занимаемого объема памяти на маломощных устройствах, поставляющихся с ограниченным флэш-накопителем.  

После оптимизации Android 9.0 Pie под Nokia 2.1, прошивка стала весить на 500 МБ меньше, чем в оригинале, при этом в прошивке остались все функции нового Андроида. Например, измененный интерфейс, новое меню последних запущенных приложений и многое другое.

Nokia 2.1

Напомним, Nokia 2.1 является представителем бюджетного сегмента. Обладает 5,5-дюймовым IPS HD-экраном, 8 ГБ флэш-памяти, процессор Snapdragon 425, аккумулятором объемом 4000 мАч и основную камеру на 8 МП.

Как защититься от смартфонов-шпионов:

Напомним, что ранее Google пообещала больше свободы пользователям Android. В то же время, Android получил функцию, которой позавидуют владельцы iPhone

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Источник: gagadget.com
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