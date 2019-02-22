Дешевые смартфоны Nokia получили Android 9.0
Прошивку уже начали поэтапно распространять на эти мобильные устройства
HMD Global, владелец бренда Nokia, активно обновляет свои смартфоны до самой последней прошивки Android. Причем обновление затронуло даже самые дешевые смартфоны компании – Nokia 2.1 получил Android 9.0 Pie. Прошивку уже начали поэтапно распространять на эти мобильные устройства.
Обновление "бюджетников" анонсировал на своей странице в Twitter директор по продуктам HMD Global Юхо Сарвикас. Как заявляет директор, компания столкнулась с рядом трудностей при обновлении из-за крайне слабого "железа".
TWITTER— Juho Sarvikas (@sarvikas) February 21, 2019
Nokia 2.1 работала под управлением Android 8.1 Oreo редакции Go Edition, которая поставляется в "урезанном" виде для снижения занимаемого объема памяти на маломощных устройствах, поставляющихся с ограниченным флэш-накопителем.
После оптимизации Android 9.0 Pie под Nokia 2.1, прошивка стала весить на 500 МБ меньше, чем в оригинале, при этом в прошивке остались все функции нового Андроида. Например, измененный интерфейс, новое меню последних запущенных приложений и многое другое.
Напомним, Nokia 2.1 является представителем бюджетного сегмента. Обладает 5,5-дюймовым IPS HD-экраном, 8 ГБ флэш-памяти, процессор Snapdragon 425, аккумулятором объемом 4000 мАч и основную камеру на 8 МП.
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Напомним, что ранее Google пообещала больше свободы пользователям Android. В то же время, Android получил функцию, которой позавидуют владельцы iPhone.
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