Дешевый убийца флагманов от Xiaomi огорчил Европу

В Европе представили модель под названием Xiaomi Mi 9T, которая оказалась "слабым флагманом"

В Европу привезли самый слабый флагман Redmi Фото: GSMarena

Анонсированный ранее смартфон Redmi K20 Pro от суббренда Xiaomi позиционировался, как настоящий "убийца флагманов" по самой доступной цене. Но эта модель предназначалась для рынка Китая. Европейским пользователям была представлена модель под названием Xiaomi Mi 9T, который позиционируют как "бюджетный флагман". Однако смартфон восприняли прохладно из-за урезанной "начинки".

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Ценник в 299 евро сперва приятно удивил европейских пользователей, однако более опытные обратили внимание на подвох. Внутри новинки интегрирован процессор для среднеценового сегмента смартфонов Snapdragon 730, а значит по факту это обычный Redmi K20. Напомним, что в модельном ряде K20 было представлено две модели: обычная и Pro c чипом Snapragon 855, которая как раз является самым мощным мобильным аппаратом на Android.

Xiaomi Mi 9T Фото: Akket

В остальном Xiaomi Mi 9T не отличается от "убийцы" Redmi K20 Pro. Смартфону достался AMOLED-дисплей диагональю 6,39 дюйма разрешением 2340×1080 пикселей со встроенным сканером отпечатков пальцев. Количество оперативной памяти 6 или 8 ГБ, а встроенной флэш-памяти – от 64 до 128 ГБ. Стоит отметить, что несмотря на "слабый" чип, в нем есть поддержка режима Turbo Mode, который увеличивает мощность устройства во время игр. Питает смартфон аккумулятор емкостью 4000 мАч, а в комплекте есть быстрая зарядка на 18 Вт.

Xiaomi Mi 9T получил быструю зарядку Фото: GSMarena

Камера представлена тройным фотомодулем: 48-мегапиксельный сенсор Sony IMX582, широкоугольный разрешением 13 Мп и 8-мегапиксельный телеобъектив для двукратного оптического зума. Тыльная камера поддерживает запись видео SlowMo с 960 к/с и фотографию с предустановленными сценами на основе искусственного интеллекта. Фронтальная 20-мегапиксельная камера расположена в "перископе", который открывается за 0,8 секунды.

"Перископ" фотокамеры Xiaomi Mi 9T Фото: GSMarena

Специально для рынка Европы, Xiaomi Mi 9T оснастили модулем NFC для платежей. Из приятного бонуса – наличие 3,5 мм миниджека. Мобильный аппарат появится в продаже 17 июня по цене 299 и 399 евро в зависимости от объема ОЗУ в трех цветах: красный, "Черный карбон" и "Сияющий синий".

Напомним, что ранее эксперты назвали самые надежные смартфоны в мире. В то же время Xiaomi объявил войну против рекламы в смартфонах.

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