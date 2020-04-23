Дешевый внедорожник: что ломается у Renault Duster спустя 100 тысяч пробега

Что стоит ждать потенциальным владельцам от б/у Renault Duster 2 после пробега в почти 100 тысяч километров

Дешевые внедорожники – одни из самых востребованных автомобилей в Украине. Одним из самых популярных среди бюджетных моделей является французский Renault Duster. Модельный ряд в рестайлинге (Renault Duster 2) вышел пару лет назад и многие из автомобилей за время эксплуатации прошли уже почти 100 тысяч километров – это примерно три года владения, после которого от автомобиля обычно избавляются. Что стоит ждать потенциальным владельцам от б/у Renault Duster 2 после такого пробега?

YouTube-канал Sumy Racing Team провел тест-драйв Renault Duster 2 и поделился своими впечатлениями от автомобиля с пробегом в 90 тыс. км. Самое главное, они указали на недостатки и поломки, с которыми придется столкнуться во время владения данным автомобилем.

Дизельный двигатель у Duster K9K хорошо известный по другим моделям Renault и Dacia и зарекомендовал себя относительно надежным. Проблемы в топливной системе в нем будут только тогда, когда в него заливать некачественную солярку. Также могут проявиться проблемы с проворотом вкладышей коленвала. Впрочем, на этих моторах можно выезжать более полумиллиона километров без капремонта.

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Если часто эксплуатировать кроссовер в условиях бездорожья, то быстро может выйти из строя подвеска – например, шарниры равных угловых скоростей, амортизаторы, стойки стабилизатора, а также рулевая рейка и тяга. Также есть претензии к электронике – местами могут проявляться различные "глюки". Из недостатков также отмечается слабое лакокрасочное покрытие, которое на дверях вытирается резиновыми уплотнителями.

Автор видео отмечает, что на обзор ему достался экземпляр, который активно участвовал в серьезных нагрузках и с большими пробегами ежедневно. При этом он все их выдержал "на отлично". Поэтому в семейном владении Duster выдержит гораздо больше.

Напомним, что ранее в Украине был официально представлен новый внедорожник Mercedes-Benz GLB. Также недавно Toyota представила кроссовер нового поколения.

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