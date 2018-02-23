Кайли Дженнер обрушила стоимость мессенджера на 1 млрд долларов одним твитом

Сегодня, 11:49

Модель и младшая сестра Ким Кардашян Кайли Дженнер опубликовала твит в среду, а уже в четверг акции материнской компании Snapchat снизились на 6,1%

Кайли Дженер. Фото: instagram.com/kyliejenner
Кайли Дженер. Фото: instagram.com/kyliejenner

20-летняя модель Кайли Дженнер, которая недавно родила дочь, отправила сообщение в Twitter. Она поделилась своими впечатлениями о пользовании социальной сетью Snapchat, после чего акции сети упали на $ 1,3 млрд.

Твит, в котором знаменитость заявила о том, что перестала пользоваться Snapchat, приковал внимание не только многочисленных подписчиков Кайли (24,5 миллиона человек), но и аналитиков с Уолл-стрит.

"Вы тоже больше не открываете Snapchat? Или это только я… Ах, это так грустно"? — написала она

Кайли, которая оказалась самой богатой среди сестер Кардашян, опубликовала твит в среду, а уже в четверг акции материнской компании Snapchat снизились на 6,1%, тем самым сократив рыночную стоимость на $ 1,3 млрд.
Причиной, скорее всего, послужил редизайн платформы, вызвавший неоднозначную реакцию у Кайли ещё 9 февраля.

В комментариях к обоим твитам Дженнер подписчики также оставляли негативные отзывы о новом дизайне Snapchat.

"Ммм, только что увидела новый дизайн Snapchat. Не могу понять, какие чувства он у меня вызывает. А что вы думаете?", — спрашивала Дженнер.

Аналитик Citigroup Марк Мэй, после того как увидел "значительный рывок вниз", ставший следствием многочисленных негативных отзывов пользователей о редизайне, понизил рейтинг Snapchat с "нейтрального". Похожие шаги предприняли и в других банках.

Напомним, ранее сообщалось, что в Кремле воспринимают посты Трампа в Twitter, как официальные заявления президента США,

Также сообщалось, чтоTwitter раскрыл сеть ботов России на выборах в США

О том, что зависимость от смартфона может вызвать психологические проблемы, смотрите ниже в видео-сюжете:
твиттер, девушка, мессенджер

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Источник:

tjournal

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