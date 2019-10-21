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Diablo 4 анонсируют в ноябре: Blizzard случайно раскрыли тайну

Стример Metro поделился информацией относительно анонсов Diablo 4 и Overwatch 2 на BlizzCon 2019

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:25
Перед анонсом Diablo 4 состоится выход мобильной игры Diablo Immortal
Перед анонсом Diablo 4 состоится выход мобильной игры Diablo Immortal
Фото: VGtimes

1 ноября 2019 года состоится мероприятие BlizzCon 2019, на котором игровая студия Blizzard, знаменитая по игре World of Warcraft, расскажет о важных анонсах на следующий год. Известный стример Metro поделился инсайдерской информацией относительно презентации: на ней Blizzard анонсирует Diablo 4 вместе с Overwatch 2, а также покажет ремастер Diablo 2.

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Факт показа Diablo 4 подтверждает информация об артбуке The Art of Diablo, который поступит в продажу сразу после BlizzCon 2019. Издание Gamestar уверяет, что внутри будет "более 500 артов из Diablo, Diablo 2, Diablo 3 и Diablo 4". Gamestar уверяет, что описание артбука является откровенным намеком на долгожданный анонс 4-й части Diablo. Предзаказать артбук уже можно на Amazon.

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Стоит отметить, что в прошлом году на BlizzCon 2018 произошел скандальный случай с анонсом мобильной игры Diablo Immortal, вызвавший шквал гневной критики в адрес Blizzard – игроки ждали Diablo 4, а получили мобильную адаптацию Diablo 3 с тонной доната. По слухам, Diablo Immortal выйдет до мероприятия, вероятно 25 октября.

Скриншот из игры Diablo 3
Скриншот из игры Diablo 3
Фото: Gametech

Также стример поделился несколькими особенностями относыительно сетевого шутера Overwatch 2. Игра будет нацелена на PvE и PvP. Кроме того, каждый персонаж получит систему прокачки, которая будет влиять на стиль игры. В качестве примера Metro привел Трейсер: ее бомбу можно улучшить так, что она сможет вешаться не только на противника, но и на всех ближайших врагов.

Напомним, что ранее появилась возможность поиграть в Diablo в браузере и бесплатно. В то же время Steam раскрыл даты всех распродаж до конца 2019 года.

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Источник: VGtimes
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