Diablo 4 и Overwatch 2: главные анонсы выставки BlizzCon 2019

Главные анонсированные игры выставки BlizzCon 2019 оказались без даты выхода

BlizzCon 2019 порадовал анонсами долгожданных игр Фото: Polygon

1 ноября состоялось одно из самых важных событий в мире видеоигр – старт фестиваля BlizzCon 2019, на котором компания Activision Blizzard анонсировала громкие игровые проекты. Среди новинок Diablo 4, Overwatch 2 и дополнение Shadowlands для World of Warcraft.

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Сразу после начала презентации Activision Blizzard публично извинилась перед фанатами за скандалы вокруг Гонконга, когда профессиональный игрок Чуна Нг Вай (псевдоним blitzchung) был отстранен от киберспортивного турнира Hearthstone Grandmasters за поддержку протестующих. В интервью по завершении первого этапа турнира Чун Нг Вай выкрикнул популярный лозунг протестующих в Гонконге: "Освободите Гонконг, революция нашего времени".

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Теперь компании стыдно за свой поступок. Перед фанатами извинился лично президент Blizzard Entertainment Аллен Брэк. Многие зрители скептически отнеслись к словам Брэка. Игроков возмутило, что компания оставила в силе полугодичное отстранение для киберспортсмена и комментаторов ивента, которые тоже поддержали Чун Нг Вая.

Diablo 4

Затем последовали громкие анонсы. После провальной BlizzCon 2018, на которой вместо ожидаемого четвертого продолжения Дьябло, компания внезапно анонсировала мобильную адаптацию Diablo Immortal, чем только разгневала преданных фанатов. В этом году Activision Blizzard "исправилась", показав кинематографический трейлер Diablo 4 и игровой процесс – это был самый приятный анонс фестиваля.

Практически все слухи и инсайды подтвердились — четвертая часть будет такой же мрачной, как первые две, но боевой механикой Diablo 4 во многом копирует третью часть. Но есть важное отличие – бесшовный мир.

Краткие факты о Diablo 4:

Diablo 4 будет мрачной, жестокой и кровавой — в духе Diablo 2.

Будут три класса: варвар, волшебница и друид.

В Diablo 4 будет "большой и практически бесшовный" мир. Пять регионов со сменой дня и ночи, а также с динамической погодой.

Для Diablo 4 потребуется постоянное подключение к интернету, как в третьей части. По словам разработчиков, это связано с MMO-составляющей игры.

Пользователи смогут встречаться друг с другом в локациях, участвовать в общих рейдах и сражаться в PvP-зонах.

Поселения и города станут социальными хабами.

Передвигаться по локациям можно будет на лошадях.

Дату релиза Diablo IV не назвали. По словам разработчиков, игра выйдет не скоро.

Скриншот из игры Diablo 4 Фото: Polygon

Из несмотря на теплый прием анонса Diablo 4, а также лестные отзывы за кинематографичный трейлер четвертой части, многие все-таки остались недовольны слишком долгой разработкой и тем фактом, что компания до сих пор не назвала даже примерные даты релиза.

World of Warcraft: Shadowlands

Следующим анонсом Blizzard стало новое дополнение Shadowlands для World of Warcraft. Разработчики представили его красивым кинематографичным трейлером, в котором сразились Сильвана и Король‑лич. В трейлере игрового прцоесса World of Warcraft: Shadowlands разработчики продемонстрировали новую локацию — Темные земли. Согласно трейлеру, в ней будут новые места Ревендрет, Арденвельд, Малдраксус и Бастион. Стартовым рейдом дополнения станет "Башня проклятых".

В Shadowlands также проведут "сплющивание" уровней. Максимальный уровень снизится с 120 до 60 — как это было в оригинальной версии MMORPG. При этом контент Shadowlands будет рассчитан на персонажей не ниже 50 уровня. Предзаказ World of Warcraft: Shadowlands уже доступен в магазине Blizzard. В World of Warcraft Classic добавят мировых боссов и систему чести. Неизвестно, когда именно эти нововведения вступят в силу.

Overwatch 2

Еще одним крупным анонсом в первый день BlizzCon 2019 стала вторая часть шутера Overwatch. Сиквел представили ярким анимационным трейлером с участием Трейсер, Уинстона, Мэй и других персонажей вселенной. Как и в случае с Diablo 4, практическим все данные инсайдеров про Overwatch 2 оказались правдивы. Blizzard показала новых героев и новые карты, а также пообещала сделать кросс-платформу между обеими частями.

Краткие факты об Overwatch 2:

В Overwatch 2 появятся сюжетные и героические PvE-миссии, а также система прокачки и дополнительные режимы для соревновательной игры.

В режиме PvP для Overwatch 2 появится формат "Натиск", где команде необходимо захватить специального робота и довести его до вражеской базы.

В совместных заданиях разработчики предложат пользователям сыграть главные роли в истории Overwatch и разрешить "критические ситуации". За прохождение миссий игроки получат возможность открыть новые способности.

Blizzard также сообщила, что в Overwatch 2 будет улученная графика и измененные версии персонажей. Ознакомиться с новыми образами героев и сравнить их с оригинальной частью можно по ссылке.

Разработчики объявили о кросс-платформе между Overwatch и Overwatch 2. Игроки разных частей смогут сражаться друг с другом в одних матчах. При этом компания разрешит перенос прогресса из Overwatch в Overwatch 2.

Анонс Overwatch 2 получил сдержанные отзывы в социальных сетях. Одним из самых популярных мнений стало то, что разработчики пытаются второй раз продать одну и ту же игру.

Напомним, что ранее вышла Call of Duty Modern Warfare и стала главным претендентом на лучшую игру 2019 года. В то же время Microsoft подарила Android игры от Xbox One.

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