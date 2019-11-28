Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Дискету с подписью Стива Джобса продают за 7500 долларов

Флоппи-диск основателя Apple является привлекательным экспонатом для коллекционеров

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:33
Ценный лот будет продаваться до 4 декабря
Ценный лот будет продаваться до 4 декабря
Фото: Unsplash

На аукционе RR Auction в Бостоне появился необычный лот – дискета Macintosh System Tools с подлинной подписью основателя Apple Стива Джобса. Ценник за такой ретро-девайс стартует от 7500 долларов, так что к концу торгов 4 декабря его могут продать еще дороже.

Смотрите также в сюжете о том, как на аукционе продавали носки Майкла Джексона:

В описании сообщается, что флоппи-диск бережно хранился и находится в очень хорошем состоянии, но с парой дефектов. Продавец не сообщает, при каких обстоятельствах была получена подпись от Джобса, но эксперты уверяют, что она настоящая.

Читайте также:
Не гаджетами едиными: кроссовки Apple продают за 15 тысяч долларов

"Дискета Macintosh System Tools Version 6.0, подписанная черной ручкой, в отличном состоянии. Довольно редкий экземпляр автографа Стива Джобса, поскольку он неохотно раздавал подписи. Это образец истории компьютерных технологий", – говорится в описании лота.

Ставки начались с 1000 долларов и сейчас находятся на уровне 5060 долларов. При этом минимальная цена продажи составляет 7500 долларов — если итоговая ставка окажется ниже, продажа не состоится. Однакомиться с лотом можно по этой ссылке.

Эксперты уверяют – подпись подлинная
Эксперты уверяют – подпись подлинная
Фото: iguides.ru

Ценности лоту добавляет тот факт, что покойный глава Apple редко ставил подписи на каких-либо вещах, что делает дискету крайне привлекательным экспонатом для коллекционеров. К примеру, постер мультфильма Toy Story с автографом Стива Джобса, который также основал студию Pixar, ушел с молотка за 31 250 долларов.

Напомним, что ранее первый компьютер Стива Джобса выставили на продажу. Также недавно с молотка ушел редчайший прототип iPhone 2G, который являлся инженерным образцом.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Компания Apple назвала Крым российским: подробности Apple признала несовершенство iPad: планшет не заменит компьютер Apple исправила "тонну" ошибок iPhone в iOS 13.2.3 MacBook Pro c 16-дюймовым экраном избавился от проблем с клавиатурой
коллекция Apple компьютер Стив Джобс подпись автограф аукционы
Источник: iguides.ru
Реклама

Новости партнеров

21 жестокая истина об отношениях
21 жестокая истина об отношениях
Реставрация и ремонт кухонной мебели
Реставрация и ремонт кухонной мебели
Медики рассказали о продуктах, убивающих раковые клетки
Медики рассказали о продуктах, убивающих раковые клетки
Принц Уильям и Кейт Миддлтон сделали замечание ведущему ВВС
Принц Уильям и Кейт Миддлтон сделали замечание ведущему ВВС
Загрузка...

Популярные статьи

Сегодня, 16:45Fun

Рабочие обнаружили в стене невероятную находку: фото и видео

Сегодня, 11:44Шоу-бизнес

Венгрия отказалась от участия в Евровидении 2020: названа скандальная причина

Вчера, 17:36Шоу-бизнес

Меган Маркл беременна вторым ребенком – СМИ

Вчера, 16:05Fun

Питон выпрыгнул из воды и съел оленя целиком: видео

Вчера, 11:45Шоу-бизнес

Дмитрий Комаров прервал съемки ради жены: известна причина

Вчера, 11:36Техно

Samsung обновит 28 смартфонов до Android 10: список

Вчера, 11:01Шоу-бизнес

Смело! Наголо побритый Филипп Киркоров удивил сменой имиджа

Вчера, 10:33Эксклюзив

Победительницы шоу "Холостяк": как сложились судьбы самых ярких героинь реалити

Вчера, 09:15Техно

Эксперты определили самый удачный смартфон 2019 года

26 ноябряШоу-бизнес

Самолет "Время и Стекло" попал в аварию: все подробности

26 ноябряWellness

Здоровье домашних питомцев: какую роль играет правильное питание

26 ноябряШоу-бизнес

Елена Зеленская и Маша Ефросинина объединились в борьбе против насилия

26 ноябряFood

Холодные закуски на Новый год 2020: ТОП-5 праздничных рецептов

26 ноябряFun

Похудевшая на 73 кг женщина раскрыла главное правило сброса веса

26 ноябряFun

Девушка в "неподобающем наряде" на свадьбе разозлила невесту: фото

25 ноябряПсихология

Три черты характера, из-за которых вы останетесь одни

Новости партнеров

Спальня в однокомнатной квартире: советы профи об обустройстве
Спальня в однокомнатной квартире: советы профи об обустройстве
Водолазка, сапоги и мини - модный код осени 2019! Фото
Водолазка, сапоги и мини - модный код осени 2019! Фото
5 важнейших причин того, почему японки не толстеют
5 важнейших причин того, почему японки не толстеют
Оформление окна на кухне: интересные идеи (21 фото)
Оформление окна на кухне: интересные идеи (21 фото)
Жена лидера Волыни, которая обожает соблазнительные фото
Жена лидера Волыни, которая обожает соблазнительные фото
5 вещей, которые вы никогда не должны делать со своей кожей
5 вещей, которые вы никогда не должны делать со своей кожей
Ефектна мама колумбійського суперталанта підриває мережі
Ефектна мама колумбійського суперталанта підриває мережі
5 овощей, которые полезны только при соблюдении одного условия
5 овощей, которые полезны только при соблюдении одного условия