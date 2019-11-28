Дискету с подписью Стива Джобса продают за 7500 долларов

Флоппи-диск основателя Apple является привлекательным экспонатом для коллекционеров

Ценный лот будет продаваться до 4 декабря Фото: Unsplash

На аукционе RR Auction в Бостоне появился необычный лот – дискета Macintosh System Tools с подлинной подписью основателя Apple Стива Джобса. Ценник за такой ретро-девайс стартует от 7500 долларов, так что к концу торгов 4 декабря его могут продать еще дороже.

Смотрите также в сюжете о том, как на аукционе продавали носки Майкла Джексона:

В описании сообщается, что флоппи-диск бережно хранился и находится в очень хорошем состоянии, но с парой дефектов. Продавец не сообщает, при каких обстоятельствах была получена подпись от Джобса, но эксперты уверяют, что она настоящая.

"Дискета Macintosh System Tools Version 6.0, подписанная черной ручкой, в отличном состоянии. Довольно редкий экземпляр автографа Стива Джобса, поскольку он неохотно раздавал подписи. Это образец истории компьютерных технологий", – говорится в описании лота.

Ставки начались с 1000 долларов и сейчас находятся на уровне 5060 долларов. При этом минимальная цена продажи составляет 7500 долларов — если итоговая ставка окажется ниже, продажа не состоится. Однакомиться с лотом можно по этой ссылке.

Эксперты уверяют – подпись подлинная Фото: iguides.ru

Ценности лоту добавляет тот факт, что покойный глава Apple редко ставил подписи на каких-либо вещах, что делает дискету крайне привлекательным экспонатом для коллекционеров. К примеру, постер мультфильма Toy Story с автографом Стива Джобса, который также основал студию Pixar, ушел с молотка за 31 250 долларов.

Напомним, что ранее первый компьютер Стива Джобса выставили на продажу. Также недавно с молотка ушел редчайший прототип iPhone 2G, который являлся инженерным образцом.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.