Доказано существование девятой планеты

Ученые уже несколько лет предполагают, что вдалеке от Солнца кружит еще одна планета нашей системы

Планет на самом деле больше. Фото: pixabay

Астрономы нашли небольшое космическое тело, орбита которого может быть объяснена только одним фактом: еще одна, куда большая планета прячется от нашего взгляда, но влияет на тела вокруг себя.

Ученые уже несколько лет предполагают, что вдалеке от Солнца кружит еще одна планета нашей системы, и последние несколько лет ее ищут. Все началось в 2016 году, когда астрономы в ряде отдаленных объектов Солнечной системы выявили некую странную закономерность. У всех из них была очень интересная орбита, они вращались под углом ко всем остальным планетам системы.

Наблюдения предполагали, что на их орбиты влияет гравитация другого, куда более массивного тела. Теперь же найден еще один объект со странной орбитой. Орбита объекта 2015 BP519 идет под углом в 54 градуса по сравнению практически со всем внутри Солнечной системы, и самым правдоподобным объяснением такой аномалии является именно существование девятой планеты.

Найти эту планету трудно, так как она темная и находится очень далеко от Земли, гораздо дальше Плутона.

О том, какие климатические изменения прогнозируют ученые, смотрите на видео ниже: