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Доказано существование девятой планеты

Ученые уже несколько лет предполагают, что вдалеке от Солнца кружит еще одна планета нашей системы

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:06
Планет на самом деле больше. Фото: pixabay
Планет на самом деле больше. Фото: pixabay

Астрономы нашли небольшое космическое тело, орбита которого может быть объяснена только одним фактом: еще одна, куда большая планета прячется от нашего взгляда, но влияет на тела вокруг себя.

Ученые уже несколько лет предполагают, что вдалеке от Солнца кружит еще одна планета нашей системы, и последние несколько лет ее ищут. Все началось в 2016 году, когда астрономы в ряде отдаленных объектов Солнечной системы выявили некую странную закономерность. У всех из них была очень интересная орбита, они вращались под углом ко всем остальным планетам системы.

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Наблюдения предполагали, что на их орбиты влияет гравитация другого, куда более массивного тела. Теперь же найден еще один объект со странной орбитой. Орбита объекта 2015 BP519 идет под углом в 54 градуса по сравнению практически со всем внутри Солнечной системы, и самым правдоподобным объяснением такой аномалии является именно существование девятой планеты.

Найти эту планету трудно, так как она темная и находится очень далеко от Земли, гораздо дальше Плутона.

О том, какие климатические изменения прогнозируют ученые, смотрите на видео ниже:

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Источник: Популярная Механика
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