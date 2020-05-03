Должны быть у каждого: ТОП-10 приложений для нового Android-смартфона

Какие приложения нужно сразу установить на новый смартфон Android после покупки и первого включения

Покупая новый смартфон на Android многие задаются вопросом: какие приложения лучше установить первыми? Количество программ огромно, и среди этого вороха нужно отобрать самые необходимые. Сразу отсеем социальные сети Facebook и Instagram, а также мессенджеры вроде Viber, Telegram, Skype и WhatsApp – их устанавливают 95% владельцев, поэтому упоминать их не имеет смысла. Поговорим о действительно нужных приложениях, которые Сегодня.Lifestyle рекомендует установить сразу после первого включения и авторизации в Google Play.

Gboard

Gboard Фото: Akket

Gboard – это "король" клавиатур на Android за авторством Google. Причины этого очевидны: прогнозирование ввода текста при помощи машинного обучения, быстрое переключение между языками, встроенные GIF-анимации и наборы стикеров, словарь, привязанный к учетной записи Google, разнообразные темы, голосовой и Swift-набор. Также в нем присутствует тонна настроек под свой стиль. И самое главное – клавиатура полностью бесплатная и в ней отсутствует какая-либо реклама. Как правило ее ставят первой для замены встроенных экранных клавиатур, которые часто оказываются неудобными и малофункциональными.

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Google Files

Google Files Фото: CNET

Еще одна крайне полезная программа от Google – Files. Это легковесный и бесплатный файловый менеджер для Android-смартфона. Зачастую многие производители не поставляют смартфоны файловым менеджером, чтобы пользователи случайно не удаляли ничего важного. Однако без него не обойтись во многих случаях. Поэтому Google пошла навстречу пользователям, и не просто создала обозреватель файлов, а и оснастила его функцией очистки памяти от "мусора". Забудьте про всякие "клинеры" с тонной рекламы. Google Files автоматически обнаруживает ненужный кэш, ищет дубликаты и "тяжелые" файлы и предлагает сделать очистку в одно касание. Самое главное – очень быстро работает и не трогает ничего, что может навредить устройству, вроде системных файлов.

Microsoft Apps

Microsoft Office Mobile Фото: Microsoft

Microsoft закрыла поддержку своей мобильной операционной системы Windows Phone и переключилась на выпуск собственных приложений для Android. У компании набралось несколько из самых полезных приложений. Лучшие из них включают пакет Microsoft Office (текстовые документы, электронные таблицы, презентации), Microsoft Launcher (на удивление один из лучших лаунчеров), Microsoft Authenticator (безопасность), Office Lens (сканер документов), RDP (удаленный рабочий стол) и Your Phone Companion (передача файлов с телефона на компьютер с Windows 10). Софтверный гигант также работает над зеркалированием экрана Android в Windows 10 и некоторыми другими полезными утилитами.

MEGA

MEGA Фото: 9to5google

Без облачного хранилища в эпоху быстрого интернета не обойтись. Многие сайты предлагают в качестве хорошего примера Dropbox или Google Drive. Но все они обладают рядом недостатков. У Dropbox в бесплатной подписке доступно только 5 ГБ файлового хранилища и лимит на подключение к трем устройствам. У Google Drive лимита на подключение нет, но 15 ГБ уже маловато для хранения всего домашнего фотобанка. Сегодня.Lifestyle рекомендует самое лучшее на наш взгляд облачное приложение MEGA от сервиса Mega.nz за авторством известного Кима Доткома. Достоинства: 50 ГБ бесплатного файлового хранилища, огромная скорость передачи данных, надежное шифрование контент и синхронизация с фотографиями.

LastPass Password Manager

LastPass Фото: 9to5google

LastPass — это приложение для управления паролями. В Google Play их много, и большинство из них работают довольно хорошо. Тем не менее, мы рекомендуем LastPass, потому что он не только самый популярный, но и мультиплатформерный. Приложение доступно на всех известных операционных системах и позволяет не запоминать пароли, а доверить их себе надежным шифрованием, трудным ко взлому. Установив LastPass можно сразу авторизироваться во всех последующих установленных программах одним касанием и не тратить время на ввод логина и пароля.

Speedtest

Speedtest Фото: 9to5google

Небольшая, но очень полезная утилита Speedtest позволяет определять скорость соединения с интернетом. К примеру, на новом смартфоне с ее помощью можно оценить скорость работы мобильного интернета или Wi-Fi соединения. Также она поможет найти, где в помещении лучше всего ловит интернет. Работает просто – достаточно запустить тест и в конце минутной проверки Speedtest выдаст результат измерения скорости соединения.

MX Player

MX Player и VLC Player Фото: 9to5google

Для замены встроенного видеоплеера рекомендуем установить MX Player. Это всеядная мультимедийная программа с аккуратным и простым в использовании интуитивно понятным интерфейсом. MX Player поддерживает практически все форматы видео и аудио файлов. Стоит отметить тот факт, что MX Player является одним из первых видеоплееров Android, поддерживающих многоядерное аппаратное декодирование. Кроме того, MX Player обладает множеством функций, включая поддержку субтитров, прокрутку, изменение масштаба и управления жестами. Он также обладает блокировкой экрана от детей. В качестве полезной опции отметим возможность смотреть потоковое видео. Приложение бесплатное. В качестве альтернативы еще советуем VLC Player – оно тоже ничем не уступает MX Player и обладает такими же возможностями.

Snapseed

Snapseed Фото: 9to5google

Галереи у Android смартфонов лучше дополнить приложением Snapseed, которое позволяет редактировать и улучшать фотографии. Оно дает доступ практически ко всем инструментам для настройки изображения, о которых вы только можете подумать: делает все, от корректировки цветов до удаления объектов. Все эффекты применяются за секунды, а результат поможет скомпенсировать невысокое качество фотокамеры устройства. Несмотря на огромное количество встроенных функций, Snapseed и его инструменты остаются простыми в использовании.

Automate

Automate Фото: 9to5google

Automate крайне полезная утилита, позволяющая автоматизировать различные задачи, используя простые блок-схемы. Вы можете автоматизировать системные настройки для выполнения таких задач, как изменение громкости, Bluetooth, GPS, Wi-Fi и прочее. Она даже позволяет запускать задачи в зависимости от местоположения, времени суток, уровня заряда батареи и многих других событий. С помощью этого удивительного приложения вы можете автоматизировать практически все на своем Android-устройстве. Это определенно одно из лучших приложений для Android, которое лучше установить одним из первых.

Zedge

Zedge Фото: 9to5google

После установки необходимого софта на смартфон напоследок рекомендуем инсталлировать Zedge. Это удобная и универсальная программа, которая позволит установить сотни тысяч разнообразных картинок на рабочий стол, живых обоев, рингтонов и звуковых уведомлений. Они все сгруппированы по любым предпочтениям и жанрам от фэнтези до абстракции. Пользователи Zedge добавляют большую часть контента сами, от чего разнообразие просто невообразимое – в ней можно залипнуть на несколько часов, чтобы подобрать очередную картинку на рабочий стол или рингтон. И самое главное – она бесплатная.

Напомним, что ранее пользователи выбирали ТОП-5 лучших Android приложений 2020 года. Также ранее Google хотела лишить Android главного преимущества перед iPhone.

Все подробности в спецтеме Полезные советы: как настроить компьютер и смартфон

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