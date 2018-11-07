Древнейшую звезду во Вселенной обнаружили в нашей галактике

Ученые не могут объяснить столь древний возраст звезды, которая старше Млечного Пути

Возраст звезды составляет 13,5 млрд лет. Фото: BBC.com

Астрономы Австралийского национального университета заявили, что нашли одну из самых древних звезд во Вселенной. Причем она находится очень близко – всего в 407 световых годах от Земли, а значит расположена внутри галактики Млечный Путь.

Находится звезда в регионе звездообразования Ро Змееносца, а ее возраст составляет 13,5 миллиардов лет – это старейшая звезда нашей галактики. Это значит, что она всего на 300 млн лет моложе возраста самой Вселенной.

Протопланетный диск, окружающий 2MASS J16281370-2431391 Фото: Wikipedia

Находка получила название 2MASS J18082002-5104378 B. Все это время она оставалась незамеченной из-за крохотных размеров и тусклости. Обнаружить древнюю звезду удалось только благодаря наличию у нее яркой звезды-компаньона более крупного размера с протопланетным диском.

Масса 2MASS J18082002-5104378 составляет всего 10% от массы Солнца, а количество металлов в ней — это 10% доля всех металлов на Земле. Астрофизик Эндрю Кейси, участвовавший в исследовании, признался, что они никогда ранее не обнаруживали звезду с такой маленькой массой и крошечным количеством металлов.

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"Такие звезды чрезвычайно редки — процесс их поиска похож на поиск иголок в стоге сена. Но благодаря огромному количеству данных, собранных наземными и космическими телескопами, мы как никогда раньше близки к пониманию того, как образовались звезды в ранней Вселенной", – прокомментировал астрофизик Эндрю Кейси.

Данное открытие позволяет взглянуть на формирование звезд во Вселенной с другого ракурса. Так как одна из самых старых звезд расположена на тонком диске Млечного Пути, вопрос о возрасте нашей галактики вновь открыт. Возможно, она гораздо старше, чем предполагалось ранее.

Напомним, что ранее в Солнечной системе обнаружили объекты из мира мертвых, а также астрономами был получен самый детальный снимок центра Млечного Пути.