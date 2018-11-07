Древнейшую звезду во Вселенной обнаружили в нашей галактике
Ученые не могут объяснить столь древний возраст звезды, которая старше Млечного Пути
Астрономы Австралийского национального университета заявили, что нашли одну из самых древних звезд во Вселенной. Причем она находится очень близко – всего в 407 световых годах от Земли, а значит расположена внутри галактики Млечный Путь.
Находится звезда в регионе звездообразования Ро Змееносца, а ее возраст составляет 13,5 миллиардов лет – это старейшая звезда нашей галактики. Это значит, что она всего на 300 млн лет моложе возраста самой Вселенной.
Находка получила название 2MASS J18082002-5104378 B. Все это время она оставалась незамеченной из-за крохотных размеров и тусклости. Обнаружить древнюю звезду удалось только благодаря наличию у нее яркой звезды-компаньона более крупного размера с протопланетным диском.
Масса 2MASS J18082002-5104378 составляет всего 10% от массы Солнца, а количество металлов в ней — это 10% доля всех металлов на Земле. Астрофизик Эндрю Кейси, участвовавший в исследовании, признался, что они никогда ранее не обнаруживали звезду с такой маленькой массой и крошечным количеством металлов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСломанный телескоп совершил неожиданное открытие
"Такие звезды чрезвычайно редки — процесс их поиска похож на поиск иголок в стоге сена. Но благодаря огромному количеству данных, собранных наземными и космическими телескопами, мы как никогда раньше близки к пониманию того, как образовались звезды в ранней Вселенной", – прокомментировал астрофизик Эндрю Кейси.
Данное открытие позволяет взглянуть на формирование звезд во Вселенной с другого ракурса. Так как одна из самых старых звезд расположена на тонком диске Млечного Пути, вопрос о возрасте нашей галактики вновь открыт. Возможно, она гораздо старше, чем предполагалось ранее.
Напомним, что ранее в Солнечной системе обнаружили объекты из мира мертвых, а также астрономами был получен самый детальный снимок центра Млечного Пути.