Древний процессор AMD разогнали до немыслимой скорости: видео

Энтузиасту удалось добиться стабильной частоты до 8127 МГц при температуре около -180 градусов по Цельсию на процессоре AMD FX-8350

Известный немецкий оверклокер Роман der8auer Хартунг недавно провел удачный эксперимент с разгоном старого процессора. Энтузиаст решил проверить, сможет ли новая материнская плата и контроллер напряжения выжать еще большую производительность из старого, но впечатляющего чипа AMD FX-8350.

Оверклокеры подобны автомобильным энтузиастам – они одержимы тем, чтобы выжать абсолютную максимальную производительность любого компонента оборудования или платформы, даже если это означает выход за пределы его возможностей, жертвуя при этом эффективностью и практичностью.

Для своего эксперимента der8auer использовал материнскую плату Asus 970 Pro Gaming/Aura вместе с памятью Corsair Vengeance 2666 МГц DDR3 и платой Elmore EVC2, которая позволяла ему вручную настраивать напряжение. Правда при попытке подключить к материнской плате, случилась неприятность – были погнуты ножки контактов, которые пришлось аккуратно выпрямлять.

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Убедившись, что инсталляция прошла успешно, энтузиаст подготовил установил кулер с жидким азотом, после чего начал постепенно поднимать частоты. В итоге он ему удалось добиться стабильной частоты до 8 127 МГц (на одно ядро) при напряжении 1,920 В при температуре около -180 градусов по Цельсию. Это не мировой рекорд, но этот эксперимент все еще очень впечатляет, учитывая немалый возраст чипа. Также при таких температурах нагрузка на оборудование оказалась губительной – материнская плата начала деформироваться.

Любопытно, что при работе одноядерного процессора в бенчмарке Cinebench R15 на частоте около 7,5 ГГц процессор набрал всего 172 балла, что чуть быстрее, чем у более свежего процессора Intel Core i7-4770K.

Напомним, что ранее Xiaomi обманывали ложными результатами скорости смартфонов. Также ранее оперативную память смогли разогнать до рекордной скорости.

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