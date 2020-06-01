Экипаж Crew Dragon приветствовали на борту Международной космической станции

Астронавты NASA Боб Бенкен и Даг Херли пробудут на орбите Земли от одного до трех месяцев

Первый испытательный полет экипажа в рамках миссии Demo-2: космический корабль SpaceX Crew Dragon успешно состыковался с Международной космической станцией (МКС) на орбите Земли. Астронавты NASA Боб Бенкен и Даг Херли были приглашены на станцию в качестве новых членов экипажа.

Экипажу понадобилось 19 часов, чтобы добраться до МКС. В течение этого времени зрители в прямом эфире наблюдали этот исторический полет. Корабль пристыковался к МКС в 17:16 по киевскому времени в воскресенье, 31 мая. После нормализации давления и температуры, примерно через три часа после стыковки, экипаж МКС открыл шлюзы и впустил коллег на станцию. Теперь экипаж пробудет на орбите Земли от одного до трех месяцев.

Полет Crew Dragon вошел в историю, когда 30 мая 2020 года ракета-носитель Falcon 9 отправила в космос астронавтов с американской земли впервые с 2011 года, когда полеты программы Спейс Шаттл были прекращены. Причем старт был перенесен с 27 мая на 30 мая из-за непогоды.

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"Сегодня начинается новая эра в космических полетах, когда мы вновь запустили американских астронавтов на американских ракетах с американской земли к Международной космической станции – нашей национальной лаборатории, вращающейся вокруг Земли", – заявил Администратор NASA Джим Бриденстайн.

Экипаж Crew Dragon – Даг Херли и Боб Бенкен Фото: NASA

Это также большое достижение для SpaceX. Это первая в истории частная компания, которая смогла отправить человека в космос. "Это была моя мечта и мечта для всех в SpaceX", – заявил Илон Маск.

Следующий полет, Crew-1 (USCV-1), запланирован на сентябрь-ноябрь 2020 года. В него отправится Crew Dragon с серийным номером C207 в четырехместной конфигурации с четырьмя астронавтами на борту – тремя американцами и представителем японского космического агентства JAXA. Продолжительность этой миссии составит 210 суток.

Напомним, что ранее SpaceX обещала доставить человека на Луну за 7 миллиардов долларов. В то же время Илона Маска обвиняют в захвате космоса.

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