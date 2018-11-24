Эксперт назвал лучшие смартфоны 2018 года

Среди лучших смартфонов оказались модели стоимостью меньше 1000 долларов

Первое место присуждено смартфону с самым лучшим соотношением цены и качества. Фото: Stuff

Аналитик Business Insider Дэйв Смит проверил рынок мобильных устройств и составил свое видение лучших смартфонов уходящего года. Дэйв заявил, что в 2018 году производители пробили верхнюю планку цены смартфонов в 1000 долларов, что плохо отразилось на их привлекательности, поэтому он составил рейтинг лучших мобильных аппаратов, которые оправдывают свою цену.

Motorola Moto G6 занял пятую строчку рейтинга Фото: express.co.uk

На пятом месте рейтинга оказался недорогой смартфон Motorola Moto G6. Это самый дешевый аппарат в списке лучших, причем относится он далеко не к топовому уровню, ведь стоит всего за 250 долларов – эту сумму смартфон окупает полностью: 5,7-дюймовый экран и великолепная камера за свои деньги.

LG G7 ThinQ – 4-е место Фото: CNet

Четвертое место аналитик присудил подзабытому LG G7 ThinQ. По мнению Дэйва Смита, смартфон обладает превосходной камерой с широкими углами обзора, современным производительным процессором и беспроводной зарядкой в комплекте. Кроме того, LG G7 похож на iPhone X, а стоит при этом дешевле почти на треть – зачем платить больше?

Samsung Galaxy S9 – на третьем месте Фото: frandroid.com

Третья позиция рейтинга колумниста Business Insider была отдана Samsung Galaxy S9. Флагман Samsung обладает превосходным дисплеем, узнаваемой внешностью и потрясающей камерой. Не менее важно, что смартфон обладает встроенным датчиком сердечного ритма и заботится о здоровье владельца.

Samsung Galaxy Note 9 уступил лидеру свое место, заняв второе Фото: CNBC.com

На втором месте расположился Samsung Galaxy Note 9, которому не удалось стать лидером только из-за крайне высокой цены. Смит отметил выдающиеся возможности фаблета в области создания и потребления контента, лучший на рынке экран и сохранившийся разъем 3,5 мм, который сегодня все сложнее встретить в смартфонах.

OnePlus 6 – лучший смартфон 2018 года по мнению Business Insider Фото: Andro-news.com

Лидером рейтинга стал вовсе не iPhone XS, как многие могли бы ожидать – он неоправданно дорогой. Первое место было заслужено отдано OnePlus 6. Всего за 580 долларов потребитель получает топовое "железо", отличную камеру, быструю зарядку и удобнейшую оболочку с обширными возможностями для кастомизации. "Найти что-то лучшее за эти деньги вам гарантированно не удастся", – подвел итог Смит.

Напомним, что ранее мы составляли рейтинг ТОП-5 лучших смартфонов Xiaomi 2018 года. Также рекомендуем ознакомиться с ТОП-5 смартфонов, которые можно выгодно перепродать.