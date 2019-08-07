Эксперты навали лучшие смартфоны для мобильного интернета

Смартфоны Samsung показали более высокую скорость загрузки, чем Apple и Huawei

Смартфоны iPhone хуже всего подходят для мобильного интернета Фото: Unsplash

Эксперты из OpenSignal опубликовали данные о том, какие смартфоны являются самыми лучшими для работы в мобильных сетях 4G LTE, т.е. позволяют загружать контент из мобильного Интернета быстрее остальных. Cогласно исследованию, смартфоны Samsung являются самыми скоростными, опережая iPhone.

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Компания провела измерения 23 миллионов устройств по всему миру во II квартале 2019 года и обнаружила, что смартфоны Samsung на территории США работают со скоростью 28 Мбит/с, в то время как в США айфоны выдают среднюю скорость в 20 Мбит/с.

Скорость мобильного интернета согласно исследованию OpenSignal Фото: Zdnet

"Samsung производит широкий спектр моделей от дешевых до премиальных, в то время как Apple предлагает только модели с премиальными ценами. Это, по нашему мнению, является впечатляющим результатом не в пользу Айфонов", – отмечают эксперты OpenSignal в своем отчете.

Скорость загрузки на мобильных устройствах в целом ниже в США, чем в большинстве европейских стран. В Норвегии пользователи Samsung могут наслаждаться скоростью загрузки в 58 Мбит/с по сравнению с 46 Мбит/с для iPhone.

Самая большая пиковая скорость скачивания наблюдается в Южной Корее — 70,4 Мбит/с, за ней идут Канада с 67,1 Мбит/с и Сингапур с 65,4 Мбит/с. В целом смартфоны южнокорейского производителя оказались лидерами по скорости в 14 странах.

Смартфоны Apple оказались лидерами только в 7 странах, включая ОАЭ с 14,7 Мбит/с, а вот Huawei не отличилась ни в одном регионе. Также имеется два десятка стран, где единого победителя не выявлено.

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Факторы, которые могут влиять на скорость загрузки, включают в себя возможность подключения к нескольким частотным диапазонам, возможность подключения к нескольким радиодиапазонам одновременно, а также использование нескольких антенн и марку модема. В целом устройства Samsung обладают более высокой скоростью загрузки, чем Apple и Huawei. Результаты отчета можно почитать по этой ссылке.

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