Эксперты назвали главную ошибку при зарядке смартфонов

Причиной всех проблем является банальный отказ внимательно читать инструкцию

Эти ошибки совершают ежедневно 95% пользователей. Фото: 9to5Mac

Ежедневно почти 85% пользователей совершают главную ошибку при зарядке смартфонов, что приводит к быстрому износу аккумулятора. Причиной всех бед является банальный отказ внимательно читать инструкцию.

Эксперты определили, что пользователи по-прежнему разряжают смартфоны до 0%, что для аккумуляторов современных мобильных устройств крайне губительно. Если прочитать инструкцию к любой перезаряжаемой литий-ионной или литий-полимерной батарее, то можно заметить о предупреждении производителей не допускать полного разряда.

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15-20 лет назад в стационарных телефонах с радиотрубками, а также первых мобильных телефонах использовались никель-кадмиевые батареи, обладавшие "эффектом памяти" – вот их действительно надо было "разгонять", доводя аккумулятор до полного разряда и последующего полного заряда. А дозарядка для них была вредной.

В современных смартфонах и планшетах не рекомендуется допускать полного разряда. Лучше ставить на зарядку, когда батарея показывает 10-15%, и полностью зарядить. Более того, дозарядка полезна таким батареям: если аккумулятор дозаряжать при значении выше 55-65%, то он прослужит в 1,5-2 раза дольше.

Напомним, что ранее неожиданно была найдена опасная причина быстрого разряда батареи смартфонов, а популярная программа для Windows и Mac оказалась опасным шпионом.