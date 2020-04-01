Эксперты назвали лучший смартфон для фотографий в 2020 году

Новейший флагман Huawei с квадрокамерой получил наивысшие оценки от экспертов DxOMark

На прошлой неделе компания Huawei представила три новых смартфона в модельном ряде P40, которые пришли на смену не менее выдающихся камерафонов модельного ряда P30. Производитель еще сильнее улучшил алгоритмы обработки фотоснимков и интегрировал четыре самых лучших фотосенсора на мобильном рынке, что сделало Huawei P40 Pro лидером рейтинга DxOMark.

Более того, опытный образец даже не работал в "полную силу", так как тестируемый смартфон достался экспертам на глобальной версии прошивки, в которой по умолчанию функция улучшения фотографий по средствам искусственного интеллекта была отключена. Кроме того, данная прошивка на данный момент недоступна для потребителей. Huawei сделает ее доступной, выпустив в ближайшем будущем обновление.

Huawei P40 Pro Фото: DxOMark

Те мне менее, по результатам испытаний Huawei P40 Pro набрал средний балл 128. По качеству получаемых фотоснимков он оказался лучше всех своих конкурентов, набрав рекордные 140 очков. Для сравнения Oppo Find X2 Pro и Xiaomi Mi 10 Pro, идущие вторыми в рейтинге, получили по 134 балла за качество фотографий. Что касается съемки видео, тот тут флагман Huawei заработал 105 очков и это на 1 балл больше, чем результат ближайших преследователей от Oppo и Xiaomi.

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Специалистов также впечатлили детализация, низкий уровень шума, эффективная система автофокусировки, наилучший баланс текстуры/шума, а также работа трансфокатора, портретный режим и качество снимков при слабом внешнем освещении.

Huawei P40 Pro оценили в 128 баллов Фото: DxOMark

Основываясь на результатах тестирования эксперты DxOMark сделали заключение, что Huawei P40 Pro — это новый уровень мобильной фотографии и видео. Это лучший или один из лучших смартфонов почти во всех категориях, который когда-либо тестировался DxO. Даже прошлогодний iPhone 11 Pro Max, завоевавший высочайшие оценки по качеству видеосъемки, сильно отстает от флагмана китайского производителя. В итоге эксперты пришли к выводу, что, лучшей альтернативы по качеству фото и видеосъемки, чем Huawei P40 Pro, на данный момент не существует.

Оценки Huawei P40 Pro за качество фото и видео Фото: DxOMark

Напомним, что ранее эксперты заявили, что смартфоны сейчас переживают самое большое падение продаж за всю историю. Коронавирус настолько сильно ударил по мобильному рынку, что продажи смартфонов рухнули на 55%.

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