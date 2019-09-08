Эксперты назвали самые мощные смартфоны начала осени

Игровой смартфон Asus ROG Phone 2 лидирует в рейтинге с рекордным показателем в 396 813 баллов

Лидером рейтинга стал смартфон с процессором Snapdragon 855 Plus Фото: Digital Trends

Сегодня разработчики бенчмарка AnTuTu опубликовали список из ТОП-10 самых мощных смартфонов на платформе Android начала осени. В рейтинге оказались две новинки, появившиеся в продаже совершенно недавно – они обладают совершенно новым процессором Snapdragon 855 Plus, который существенно повлиял на результаты.

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В первой половине 2019 года флагманские смартфоны на Android возглавляли рейтинг AnTuTu благодаря процессорам Snapdragon 855. Но появившийся в июле чип Snapdragon 855 Plus оказался на 15% быстрее предшественника и до конца этого года все мобильные устройства на этом процессоре будут в лидерах – имейте это в виду, если хотите приобрести самый мощный аппарат на текущий момент.

Asus ROG Phone 2 Фото: Android Central

Согласно свежим данным AnTuTu, игровой смартфон Asus ROG Phone 2 лидирует в рейтинге со средним баллом 396 813. Этот аппарат работает на новейшем процессоре Snapdragon 855 Plus, который разгоняется до предельных частот и обладает активным охлаждением для предотвращения перегрева. Также на высокие оценки позитивно повлияла встроенная флэш-память UFS 3.0. Аппарат обладает емкой батареей на 6000 мАч, оснащен 6,59-дюймовым дисплеем AMOLED FHD+ с частотой обновления 120 Гц, что делает его очень привлекательным для игровой аудитории.

Asus ZenFone 6 (2019) Фото: Android Central

На втором месте оказалось устройство Asus ZenFone 6 (2019), которое в среднем набирает 376 671 балл по Antutu. Поскольку Asus ZenFone 6 является самым последним флагманом Snapdragon 855, у производителя было больше времени для оптимизации и улучшения производительности по сравнению с другими смартфонами на Snapdragon 855, выпущенными ранее.

OnePlus 7 Pro Фото: ixbt.com

Тройку лидеров замыкает OnePlus 7 Pro со средним баллом 372 534. Телефон является новейшим флагманом OnePlus. Хотя он управляется чипом Snapdragon 855, а не Snapdragon 855 Plus, это первый смартфон на рынке, который поставляется с хранилищем UFS 3.0. OnePlus 7 Pro обладает самыми значительными изменениями в дизайне среди флагманских телефонов OnePlus. Он использует выдвижную конструкцию выдвижной камеры, создавая превосходное соотношение экрана к корпусу для своего 90-герового 2K-дисплея, получившего рейтинг A+ от компании по тестированию экранов DisplayMate.

Четвертую, пяту и шестую позицию в рейтинге занимают Xiaomi Mi 9, Redmi K20 Pro и OnePlus 7 с соответствующими баллами Antutu 371 108, 370 398 и 370 111. Все три модели оснащены процессором Snapdragon 855, и все обладают показателем выше 370 тысяч баллов.

В рейтинге с показателем 360 тысяч баллов оказались модели Samsung Note10 + (SDM855), Mi 9T Pro и Mi BlackShark 2, которые набрали 369 362, 364 735 и 362 652 соответственно. Samsung Note10+ 5G занял последнюю позицию со средним баллом Antutu 348 840. Телефон работает на процессоре Exynos 9825.

Напомним, что ранее Apple iPhone 11 установил рекорд мощности среди смартфонов. Также недавно был создан самый большой процессор в мире.

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