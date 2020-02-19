Эксперты назвали самые надежные автомобили в мире

По мнению экспертов, самым надежным является премиальный Genesis

На вершине рейтинга оказался "новичок" из Южной Кореи Фото: Autogeek

Аналитическая компания J.D. Power подвела итоги прошлого года, чтобы определить самые надежные автомобили. Для этого эксперты опросили владельцев новых авто, выпущенных за последние три года. Выяснилось, что самым надежным оказался южнокорейский бренд Genesis.

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В опросе участвовали по 100 владельцев из 33 самых популярных автомобильных брендов, включая BMW, Mercedes, Ford, VW и прочих. Участники рассказывали о проблемах, с которыми они столкнулись за два года эксплуатации. При этом жалобы делят на несколько категорий, но учитывают все: начиная от выхода из строя фар и заканчивая проблемами с подключение смартфона по Bluetooth, а также переоцененными водителем возможностями ассистирующих систем и мультимедиа оснащение.

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На вершине рейтинга безотказности, к удивлению экспертов, оказался бренд Genesis: у моделей выявили 89 жалоб на 100 автомобилей. На втором месте оказался Lexus, у которого зафиксировали 100 жалоб, а третье место досталось Buick с результатом 103 жалобы. При этом Genesis участвует в рейтинге впервые — по правилам, автомобили бренда должны продаваться на рынке не меньше трех лет, чтобы принять участие в исследовании.

Рейтинг самых надежных автомобилей 2019 года Фото: motor.ru

Аутсайдерами рейтинга стали четыре автопроизводителя, автомобили которых получали максимальное количество жалоб от автовладельцев. В их числе: Volvo (185 жалоб), Jaguar (186 жалоб), Chrysler (214 жалоб) и Land Rover с рекордным показателем в 220 жалоб на 100 машин.

Стоит отметить, что последние восемь лет лидерство в рейтинге занимал Lexus, как представитель самых надежных автомобилей в мире. В прошлом году он улучшил свой показатель со 106 проблем до 100, однако все равно был сдвинут на второе место маркой Genesis.

Напомним, что ранее мы составляли рейтинг ТОП-10 самых лучших дешевых автомобилей 2019 года. Также недавно эксперты составили рейтинг ТОП-7 самых надежных автомобилей начала 2020 года.

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