Эксперты назвали самые надежные смартфоны в мире
Владельцы смартфонов этих производителей очень редко обращаются в сервисные центры за ремонтом
Исследовательская фирма Harris Interactive отследила 130 тысяч приобретенных смартфонов в крупной европейской розничной сети электроники Darty, и составила список брендов, которые выпускают самые надежные смартфоны в мире. Стоит отметить, что в рейтинг попали те производители, владельцы мобильных устройств которых практически не обращались в гарантийные сервисные центры в течение двух лет после приобретения.
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Выяснилось, что смартфоны производителя Honor (суббренд Huawei) возглавил рейтинг производителей, чьи устройства имеют наименьшую частоту отказов, т.е. имеют наименьшую вероятность поломки в течение гарантийного периода. Вторым в рейтинге надежных смартфонов оказались модели от Huawei. Замыкает тройку лидеров компания Apple, чьи устройства тоже редко выходят из строя за два года эксплуатации.
Одна результаты исследования выявили один неприятный для производителей факт – пользователи стали гораздо реже менять свои смартфоны на новые. Средняя продолжительность владения мобильным устройством на 2019 год составила три года, что превышает гарантийный срок. Причин несколько: значительное повышение качества мобильных устройств, снижение экспоненциального роста производительности, подорожание смартфонов, длительная поддержка прошивок Android и iOS.
Напомним, что ранее рейтинг лучших смартфонов в мире возглавил "китаец". Также мы составляли рейтинг ТОП-10 смартфонов 2019 года с лучшей камерой.
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