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Эксперты назвали самые надежные смартфоны в мире

Владельцы смартфонов этих производителей очень редко обращаются в сервисные центры за ремонтом

Евгений Опанасенко
Сегодня, 09:52
В рейтинг попали ТОП-3 знаменитых производителя
В рейтинг попали ТОП-3 знаменитых производителя
Фото: Techadvisor

Исследовательская фирма Harris Interactive отследила 130 тысяч приобретенных смартфонов в крупной европейской розничной сети электроники Darty, и составила список брендов, которые выпускают самые надежные смартфоны в мире. Стоит отметить, что в рейтинг попали те производители, владельцы мобильных устройств которых практически не обращались в гарантийные сервисные центры в течение двух лет после приобретения.

Смотрите также в сюжете о том, как украинцы массово слепнут из-за компьютеров и смартфонов:

Выяснилось, что смартфоны производителя Honor (суббренд Huawei) возглавил рейтинг производителей, чьи устройства имеют наименьшую частоту отказов, т.е. имеют наименьшую вероятность поломки в течение гарантийного периода. Вторым в рейтинге надежных смартфонов оказались модели от Huawei. Замыкает тройку лидеров компания Apple, чьи устройства тоже редко выходят из строя за два года эксплуатации.  

Инфографика: надежность смартфонов в цифрах
Инфографика: надежность смартфонов в цифрах
Фото: Phone Arena

Одна результаты исследования выявили один неприятный для производителей факт – пользователи стали гораздо реже менять свои смартфоны на новые. Средняя продолжительность владения мобильным устройством на 2019 год составила три года, что превышает гарантийный срок. Причин несколько: значительное повышение качества мобильных устройств, снижение экспоненциального роста производительности, подорожание смартфонов, длительная поддержка прошивок Android и iOS.

Напомним, что ранее рейтинг лучших смартфонов в мире возглавил "китаец". Также мы составляли рейтинг ТОП-10 смартфонов 2019 года с лучшей камерой.

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Apple Android смартфоны ios сервисные центры Huawei
Источник: Phone Arena
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