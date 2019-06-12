Эксперты назвали самые надежные смартфоны в мире

Владельцы смартфонов этих производителей очень редко обращаются в сервисные центры за ремонтом

В рейтинг попали ТОП-3 знаменитых производителя Фото: Techadvisor

Исследовательская фирма Harris Interactive отследила 130 тысяч приобретенных смартфонов в крупной европейской розничной сети электроники Darty, и составила список брендов, которые выпускают самые надежные смартфоны в мире. Стоит отметить, что в рейтинг попали те производители, владельцы мобильных устройств которых практически не обращались в гарантийные сервисные центры в течение двух лет после приобретения.

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Выяснилось, что смартфоны производителя Honor (суббренд Huawei) возглавил рейтинг производителей, чьи устройства имеют наименьшую частоту отказов, т.е. имеют наименьшую вероятность поломки в течение гарантийного периода. Вторым в рейтинге надежных смартфонов оказались модели от Huawei. Замыкает тройку лидеров компания Apple, чьи устройства тоже редко выходят из строя за два года эксплуатации.

Инфографика: надежность смартфонов в цифрах Фото: Phone Arena

Одна результаты исследования выявили один неприятный для производителей факт – пользователи стали гораздо реже менять свои смартфоны на новые. Средняя продолжительность владения мобильным устройством на 2019 год составила три года, что превышает гарантийный срок. Причин несколько: значительное повышение качества мобильных устройств, снижение экспоненциального роста производительности, подорожание смартфонов, длительная поддержка прошивок Android и iOS.

Напомним, что ранее рейтинг лучших смартфонов в мире возглавил "китаец". Также мы составляли рейтинг ТОП-10 смартфонов 2019 года с лучшей камерой.

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