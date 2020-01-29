Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Эксперты назвали ТОП-3 лучших антивируса 2020 года

Тестовая лаборатория AV-Test провела масштабную проверку 18 антивирусов, среди которых наши лучших и худших "защитников" Windows 10

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:10
Почти все демонстрируют достойный уровень защиты компьютера
Почти все демонстрируют достойный уровень защиты компьютера
Фото: Unsplash

Под конец прошлого года ресурс AV-Test сделал масштабную проверку популярных антивирусов для Windows 10, чтобы определить лучших из них. Тестирование проводилось в декабре 2019 года, но данные остаются актуальными и на начало 2020 года. Проверка выявила лишь трех победителей из 18, которые смогли набрать максимальную оценку после безупречного выполнения во всех трех тестах.

Читайте также:
Самого лучшего антивируса не существует: заключение экспертов

Смотрите также в сюжете о том, как обезопасить свой компьютер от хакеров:

BullGuard Internet Security, Kaspersky Internet Security и NortonLifeLock Norton Security — это трио, набравшее 18 баллов из 18 возможных, по 6 баллов за каждый тест защиты, производительности и удобства использования.

Рейтинг лучших антивирусов
Рейтинг лучших антивирусов
Фото: PCMag

Если брать в общем, то почти все демонстрируют достойный уровень защиты компьютера под управлением Windows 10 со средней оценкой в 6 баллов. В числе лучших "хорошистов" отметились AhnLab V3, Avast Free Antivirus, Avira Pro, K7 Total Security, Windows Defender и Vipre.

Однако среди всех антивирусов нашлись и аутсайдеры, которые набрали минимальное количество баллов. "Проблемными" оказались eScan ISS и Total AV с 4,5 и 4 баллами соответственно. Более того, у Total AV обнаружили серьезные проблемы с производительностью – в этом он уступает всем продуктам.

Читайте также:
Android получил встроенный антивирус: как это работает

Защитник Windows от Microsoft, поставляемый с предустановленной ОС Windows 8.1 и Windows 10, в очередной раз произвел приятные впечатления на экспертов, так как его производительность была на уровне или даже выше, чем у ведущих сторонних поставщиков безопасности. В целом, если пользователям не хочется возиться с настройками сторонних решений, то "Защитника" вполне будет достаточно для базовой безопасности.

Напомним, что ранее Microsoft призналась о серьезной проблеме у Windows 10. Также недавно эксперты провели исследование, показавшее, что антивирусы на Android "не делают ничего".

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Microsoft сжалилась: Windows 7 получит еще одно бесплатное обновление Apple прекращает поддержку древней функции в macOS Назван самый дорогой бренд в мире: техногиганты доминируют Windows 7 уничтожает обои рабочего стола после обновления
рейтинг Microsoft windows антивирус Total windows 10
Источник: PCMag
Реклама

Новости партнеров

Торт Наполеон творожный
Торт Наполеон творожный
Почему не нужно заправлять постель по утрам
Почему не нужно заправлять постель по утрам
Роскошь бытия: Камалия показала свой дом и идеальную семью
Роскошь бытия: Камалия показала свой дом и идеальную семью
Идеи для смены прически от знаменитостей: 5 трендовых стрижек
Идеи для смены прически от знаменитостей: 5 трендовых стрижек
Загрузка...

Популярные статьи

Вчера, 10:24Техно

Grand Theft Auto V раскритикована профессиональным вором: видео

27 январяEvents

Гороскоп на 28 января для всех знаков зодиака: не давайте ложных обещаний

27 январяШоу-бизнес

Жители Канады возмущены: против Меган Маркл и принца Гарри создали петицию

27 январяШоу-бизнес

Звезда советских фильмов Наталья Андрейченко пропала в Мексике: подробности

27 январяЭксклюзив

Аутизм у ребенка: 10 признаков, чтобы его распознать

27 январяWellness

Лунный календарь стрижек на февраль 2020: когда можно стричь волосы

27 январяFood

Что приготовить на завтрак из творога: три необычных рецепта

27 январяТехно

Boeing 777X со складываемыми крыльями совершил первый полет: видео

27 январяLifestyle

Что подарить на 14 февраля: ТОП-10 подарков для мужчин и женщин

27 январяПсихология

Четыре знака зодиака, которым сегодня сказочно повезет

27 январяАфиша

Триумф украинки и Билли Айлиш: названы все лауреаты премии Грэмми 2020

27 январяПсихология

Гороскоп на сегодня: Ракам можно решать финансовые вопросы, а Львам – заниматься инвестициями

26 январяПсихология

Гороскоп на неделю 26 января – 1 февраля: все знаки зодиака

26 январяШоу-бизнес

Принц Уильям получил новый титул от королевы Елизаветы II

26 январяТехно

Лучший выбор: ТОП-7 самых надежных автомобилей начала 2020 года

26 январяТехно

Показан "живой" процесс включения и загрузки PlayStation 5: видео

Новости партнеров

Ефектна мама колумбійського суперталанта підриває мережі
Ефектна мама колумбійського суперталанта підриває мережі
Куриные грудки в сливочном соусе под сыром (рецепт)
Куриные грудки в сливочном соусе под сыром (рецепт)
Непревзойденный вкус: Быстрая пицца на кефире в духовке
Непревзойденный вкус: Быстрая пицца на кефире в духовке
Назван опасный для здоровья способ приготовления яиц
Назван опасный для здоровья способ приготовления яиц
Стало известно о неожиданной опасности мандаринов
Стало известно о неожиданной опасности мандаринов
«Победить рак невозможно». Врач рассказал о неизлечимости болезни
«Победить рак невозможно». Врач рассказал о неизлечимости болезни
Стало известно, как быстро стабилизировать давление
Стало известно, как быстро стабилизировать давление
«5 минут это поделать и почувствуешь себя совершенно по-новому»
«5 минут это поделать и почувствуешь себя совершенно по-новому»