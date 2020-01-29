Эксперты назвали ТОП-3 лучших антивируса 2020 года

Тестовая лаборатория AV-Test провела масштабную проверку 18 антивирусов, среди которых наши лучших и худших "защитников" Windows 10

Почти все демонстрируют достойный уровень защиты компьютера Фото: Unsplash

Под конец прошлого года ресурс AV-Test сделал масштабную проверку популярных антивирусов для Windows 10, чтобы определить лучших из них. Тестирование проводилось в декабре 2019 года, но данные остаются актуальными и на начало 2020 года. Проверка выявила лишь трех победителей из 18, которые смогли набрать максимальную оценку после безупречного выполнения во всех трех тестах.

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BullGuard Internet Security, Kaspersky Internet Security и NortonLifeLock Norton Security — это трио, набравшее 18 баллов из 18 возможных, по 6 баллов за каждый тест защиты, производительности и удобства использования.

Рейтинг лучших антивирусов Фото: PCMag

Если брать в общем, то почти все демонстрируют достойный уровень защиты компьютера под управлением Windows 10 со средней оценкой в 6 баллов. В числе лучших "хорошистов" отметились AhnLab V3, Avast Free Antivirus, Avira Pro, K7 Total Security, Windows Defender и Vipre.

Однако среди всех антивирусов нашлись и аутсайдеры, которые набрали минимальное количество баллов. "Проблемными" оказались eScan ISS и Total AV с 4,5 и 4 баллами соответственно. Более того, у Total AV обнаружили серьезные проблемы с производительностью – в этом он уступает всем продуктам.

Защитник Windows от Microsoft, поставляемый с предустановленной ОС Windows 8.1 и Windows 10, в очередной раз произвел приятные впечатления на экспертов, так как его производительность была на уровне или даже выше, чем у ведущих сторонних поставщиков безопасности. В целом, если пользователям не хочется возиться с настройками сторонних решений, то "Защитника" вполне будет достаточно для базовой безопасности.

Напомним, что ранее Microsoft призналась о серьезной проблеме у Windows 10. Также недавно эксперты провели исследование, показавшее, что антивирусы на Android "не делают ничего".

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