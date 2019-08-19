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Эксперты назвали ТОП-4 лучших смартфона лета

Экспертами были отобраны четыре модели смартфонов, которые были отобраны максимально непредвзято

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:17
Фото: CNET

Эксперты Expert Imaging and Sound Association (EISA) составили рейтинг лучших гаджетов первого полугодия 2019 года, среди которых были отобраны самые лучшие смартфоны. Составление рейтинга было непростой задачей, так как идеальной модели не существует. Поэтому для отбора подошли максимально непредвзято, и выбрали модели, которые отвечают предпочтениям большинства покупателей. Так экспертами были отобраны модели, которые попали под категории "Лучший смартфон", "Усовершенствованный смартфон", "Лучшая покупка" и "Смартфон Lifestyle".

Смотрите также в сюжете о том, как для смартфонов выпустили игру с управлением бровями:

Лучший смартфон

Huawei P30 Pro
Huawei P30 Pro
Фото: GSMarena

Главная награда EISA присуждается уже второй год подряд компании Huawei за модель P30 Pro, которая оказалась лучшей в 2019 году. Последний флагман P-серии получил высокую оценку от экспертов за его всесторонние возможности, впечатляющую фотокамеру, мощную аппаратную начинку и длительный срок службы аккумулятора.

Смартфон Lifestyle

Honor 20 Pro
Honor 20 Pro
Фото: GSMarena

Еще один телефон из семейства Huawei также получил награду за то, что Honor 20 Pro признан лучшим "Смартфоном Lifestyle". Градиентное 3D-стекло в сочетании с флагманской камерой и привлекательным ценником сделали его настоящим лидером в сегменте среднего уровня.

Усовершенствованный смартфон

OnePlus 7 Pro
OnePlus 7 Pro
Фото: GSMarena

В рейтинге "Усовершенствованный смартфон" одержал победу OnePlus 7 Pro, объединив в себе все новейшие функции, такие как чипсет Snapdragon 855, 12 ГБ оперативной памяти и внутренне хранилище UFS 3.0, а также большой изогнутый дисплей и всплывающую камеру.

Лучшая покупка

Redmi Note 7
Redmi Note 7
Фото: GSMarena

В бюджетном сегменте смартфон Redmi Note 7 был удостоен звания смартфона "Лучшая покупка" благодаря многофункциональной спецификации с двойным стеклом, чипсету Snapdragon 660, камере разрешением 48 МП и батарее емкостью 4000 мАч.

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Победители были отобраны 61 техническим экспертом из 29 стран мира. Все награды будут вручены во время торжественной церемонии на выставке IFA Berlin. Победителей в других категориях можно посмотреть на официальном сайте EISA

Напомним, что ранее эксперты назвали самый лучший антивирус 2019 года. Также мы составляли список из ТОП-5 абсурдных мифов об iPhone.

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Источник: GSMarena
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