Эксперты назвали ТОП-5 кроссоверов для плохих дорог

Пятерка "паркетных" внедорожников, которые не боятся съехать с асфальта и проехаться по неровным дорогам

Кроссоверы часто называют неполноценными внедорожниками, так как их характеристики и возможности слабо подходят для бездорожья. Если попытаться съехать с дороги на таком автомобиле и поездить по ухабам, можно получить серьезные проблемы по ходовой части. Однако существуют модели, которые выдерживают даже испытания плохими дорогами. Эксперты из CNET составили рейтинг кроссоверов с самой надежной подвеской.

Land Rover Range Rover 2020

Land Rover Range Rover 2020 Фото: CNET

Land Rover Range Rover 2020 хоть и выглядит представительским автомобилем, на практике преодоление препятствий по бездорожью, вроде скал, грязи и даже рек с песчаными дюнами – ощущается для него, как детская игра. Удивительно, как внедорожнику поддается любая самая неблагоприятная среда снаружи, тогда как внутри все остается роскошно и безмятежно. Автомобиль можно озвучить пословицей "из грязи в князи".

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Все благодаря адаптивным режимам под любую местность: стандартной пневматической подвеской (с небольшим дорожным просветом), блокировкой заднего дифференциала, максимальным углом наклона в 34,7 градуса. Не стоит забывать про мощный 557-сильный мотор, который вытащит из любого отдаленного приключения прямиком к роскошному особняку.

Mercedes-Benz G-Class AMG G63

Mercedes-Benz G-Class Фото: CNET

AMG G63 является синонимом внедорожного мастерства. Знаменитый Geländewagen был и остается непобедимым зверем с конца 1970-х годов. Даже в 2020 году он остается актуальным как для шоссейных дорог, но также не боится покорять бездорожья. Мощности его V8 с турбонаддувом и колоссальными 557 л.с. более чем достаточно, как для разгона на прямой, так и для подъема по песчаным дюнам, а благодаря шинам с высокими боковыми стенками и трем блокирующим дифференциалам этот G-класс лучше всего подходит для самого экстремального объезда асфальта, при условии выбора правильных шин.

Toyota 4Runner

Toyota 4Runner Фото: CNET

Toyota 4Runner – настоящий корабль для покорения бездорожья. Внедорожник хоть и поставляется с полным приводом, но для настоящих плохих дорог лучше выбрать модель с двухступенчатой ​​раздаточной коробкой и полной блокировкой межосевого дифференциала. Все полноприводные модели 4Runner обладают дорожным просветом 24 см, а модели TRD для бездорожья оснащены блокировкой заднего дифференциала и системой помощи при запуске с холма. Взбираться на крутые подъемы помогает также 4-литровый V6 мощностью 270 л.с. Ну а легендарная надежность Toyota также перекочевала и в 4Runner – чтобы "убить" подвеску этого авто, нужно очень постараться.

Toyota Land Cruiser

Toyota Land Cruiser Фото: CNET

Представительская Toyota Land Cruiser кажется неуклюжей и неповоротливой для бездорожья и больше подходит для прямых асфальтовых покрытий. Но факт остается фактом: это один из самых мощных 4x4 в продаже сегодня. Land Cruiser заряжен всевозможными готовыми для грязной гонки функциями, такими как блокировка межосевого дифференциала, система помощи при езде по бездорожью (Crawl Control), адаптивную подстройку к местности, высокий крутящий момент и недооцененный двигатель V8 – недостаточно быстрый, но идеальный для любых погодных условий на пересеченной местности.

Jeep Cherokee Trailhawk

Jeep Cherokee Trailhawk Фото: CNET

Безусловно, Wrangler – лучший выбор для бездорожья, но это настоящий джип, название которого стало синонимом целого класса автомобилей. Если говорить о кроссоверах, то Jeep Cherokee Trailhawk является одним из лучших представителей для тех, кто ежедневно ездит в скучный офис в костюме, а по выходным желает съехать с шоссе и окунуться вполноприводное приключение. Подвеска Trailhawk выдержит любые испытания и зарекомендовала себя, как неприхотливую, надежную.

Напомним, что ранее эксперты рассказывали, что ломается у дешевого внедорожника Renault Duster спустя 100 тысяч пробега. Также ранее мы называли самые надежные автомобили 2020 года.

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