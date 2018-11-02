Эксперты определили лучшие смартфоны 2018 года с мощными батареями

Прошлогодние модели держат заряд лучше, чем топовые аппараты 2018 года

Самые "долгоиграющие" смартфоны 2017-2018 годов. Фото: Redmond Pie

Эксперты издания The Washington Post составили рейтинг смартфонов по времени их работы от аккумулятора. В рейтинге использовались лучшие смартфоны 2017 и 2018 года.

Для тестирования были отобраны 13 топовых моделей за два года, которые получили лучшие оценки от экспертов мобильных технологий. Среди них модели iPhone X, Samsung Galaxy и Google Pixel.

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Для тестирования использовалась автоматическая программа, открывающая веб-страницы до тех пор, пока смартфон не разрядится.

Рейтинг смартфонов по автономности работы Фото: The Washington Post

Результаты оказались довольно интересными – прошлогодние модели держат заряд лучше, чем топовые аппараты 2018 года. К примеру, iPhone XS "умер" на 21 минуту раньше iPhone X, а Pixel 3 прожил на полтора часа меньше Pixel 2. Но есть обратные примеры – Pixel 3 XL, прошивший на 1:39 дольше Pixel 3.

The Washington Post нашли объяснение, почему большинство прошлогодних моделей разряжаются медленнее новинок. Для этого попросили ответ у компании Qnovo, чьи технологии активно применяет Sony.

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По словам главы Qnovo, аккумуляторы смартфонов улучшаются как минимум на 5% в год, но прогресс в других компонентах быстрее. Поэтому потребителям следует готовиться к компромиссам между технологичностью и автономностью смартфонов.

Напомним, что новая прошивка iOS 12.1 тормозит смартфоны iPhone 8 и iPhone X, чтобы улучшить их показатели автономности. Также эксперты предупреждают, что китайские батареи шпионят за владельцами смартфонов.