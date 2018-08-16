Эксперты определили смартфон с лучшим экраном в мире

По мнению специалистов, самым лучшим экраном обладает топовый Samsung Galaxy Note 9

Этот смартфон получил наивысший балл за качество экрана. Фото: Newsyou.info

Эксперты ресурса DisplayMate сделали сравнительный тест множества смартфонов и выбрали модель с самым лучшим в мире экраном.

По мнению специалистов, самым лучшим экраном обладает топовый Samsung Galaxy Note 9, представленный на прошлой неделе. Эксперты выяснили, что используемая в нем 6,4-дюймовая SuperAMOLED-матрица является самой совершенной на рынке.

Samsung Galaxy Note 9 обладает самым совершенным дисплеем на рынке 9to5google.com

По результатам независимого тестирования, где замерялись точность цветопередачи, яркость и угол обзора, экран Samsung Galaxy Note 9 набрал наивысший балл среди всех конкурентов.

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Дисплей Samsung Galaxy Note 9 с максимальной яркостью оказался примерно на 27% ярче, чем экран Note 8, а также обладает контрастом на 32% выше при максимальной яркости. Яркость дисплея выводится на уровне 1,050 нит при максимальном значении, которая немного ниже, чем Note 8 и S9, но при отображении полностью белого изображения она достигает 710 нит, что превосходит показатели предыдущих моделей от Samsung.

Samsung Galaxy Note 9 Android Authority

Galaxy Note 9 также похвастался очень высокой абсолютной точностью цвета (0,5 JNCD), которая визуально неотличима от идеальной и значительно выше, чем у Note 8. Показатель отражения экрана составил наивысшее значение в 4,4%. При этом дисплей обладает наименьшей вариацией яркости с увеличением угла обзора – 27% при 30 градусах.

DisplayMate Lab отмечает, что Galaxy Note 9 обладает наилучшим дисплеем, который они когда-либо тестировали, получивший наивысшие оценки А+ во всех категориях. Вторым по качеству оказался Galaxy S9, который ненамного уступает топовому устройству.

Напомним, что ранее эксперты назвали главное преимущество смартфонов на Android перед iPhone, а Samsung Galaxy S9 провалился в продажах.