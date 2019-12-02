Эксперты определили смартфоны с лучшей фотокамерой в 2019 году

В 2019 году была масса смартфонов с качественными фотокамерами, среди которых DxOMark выделили лучшие в мире модели

Huawei, Xiaomi, Samsung и Apple выпустили лучшие смартфоны в 2019 году Фото: Android Central

Фотокамеры современных смартфонов уже с легкостью могут посоперничать с обычными "зеркалками". Все благодаря прорыву в разработке крохотных и высококачественных фотосенсоров, способствовавших появлению в этом году первых моделей с разрешением 64 МП и даже 108 МП. В этом году вышло немало смартфонов с очень качественными фотокамерами. Эксперты из DxOMark провели обзор рынка и составили свой рейтинг лучших смартфонов 2019 года с самыми качественными фотокамерами.

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Лучшее фото

Huawei Mate 30 Pro Фото: Android Central

Huawei Mate 30 Pro и Xiaomi Mi Note 10 Pro стали лидерами в рейтинге лучших смартфонов 2019 года с лучшими камерами по общему показателю. Они оба заработали по 121 баллу в тесте DxOMark, поразив экспертов уровнем цветопередачи, детализации и минимальным уровнем шума вне зависимости от условий съемки.

Xiaomi Mi Note 10 Pro Фото: ITC

При этом фотокамеры у обеих моделей абсолютно разные. Флагман Huawei оперируется на технологии искусственного интеллекта, которые вытягивают экспозицию, устраняет артефакты и шумы, делая фотоснимки резкими и четкими. Решение Xiaomi является безоговорочным лидером при масштабировании за счет более 108-мегапиксельного фотомодуля.

Лучшее видео

Phone 11 Pro Max Фото: Unsplash

По качеству видеосъемки iPhone 11 Pro Max и Mi Note 10 Pro набрали одинаковое количество баллов. Но если присмотреться более детально, то флагман от Apple будет безоговорочным лидером по качеству съемки видеороликов. Эксперты высоко оценили поддержку режима HDR, обеспечивающий широкий динамический диапазон и мгновенное реагирование на перепад освещения и переключения между широкоугольным и обычным объективом.

Ролики, снятые на iPhone 11 Pro Max, по мнению экспертов DxOMark, отличаются высоким качеством, плавностью и отсутствием перебоев с фокусировкой. Поэтому именно он удостаивается звания лучшего видеофона 2019 года.

Лучший зум

Xiaomi Mi Note 10 Pro Фото: DxOMark

В прошлом году Huawei P30 Pro поразил экспертов своим 50-кратным оптическим зумом. В этом году лидерское место по возможностям приближения занял Xiaomi Mi Note 10 Pro с рекордным показателем в 109 баллов, тогда как прошлогодний аппарат смог заработать всего 95 баллов.

Эксперты DxOMark назвали систему масштабирования, применяемую в Mi Note 10 Pro, поистине инновационной и не имеющей аналогов. Этот аппарат использует два телеобъектива с разными фокусными расстояниями, которые дополняет 108-мегапиксельная матрица, позволяющая использовать гибридный зум с минимальными потерями в качестве.

Лучшая "широкоуголка"

Samsung Galaxy Note 10 5G Фото: Unsplash

В 2019 году почти все флагманы оснащаются новомодным широкоугольным объективом, который начал появляться еще в 2017 году. Если два года назад это была инновация, то сейчас каждый уважающий себя бренд интегрирует "ширик" в свои смартфоны. И даже в этой категории нашелся лучший из лучших – Samsung Galaxy Note 10 5G.

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Складывается впечатление, что это один из немногих смартфонов, – если вообще не единственный – которые не искажают изображение по краям по аналогии с "фишаем". Впрочем, даже редкие проявления этого дефекта нивелируются его малозаметностью и высоким качеством цветопередачи, низким уровнем шумов и широким динамическим диапазоном снимков.

Лучшая ночная съемка

Huawei Mate 30 Pro Фото: Android Next

Huawei Mate 30 Pro, как и Xiaomi Mi Note 10 Pro, тоже второй раз попал в этот рейтинг. По мнению экспертов DxOMark, флагманский аппарат Huawei способен делать лучшие снимки в условиях недостаточного освещения.

Сказалась большая площадь светочувствительного сенсора площадью 1/1,7" и набор продвинутых алгоритмов. Они анализируют сценарий и подбирают оптимальные параметры съёмки в зависимости от тех или иных факторов. Несмотря на то, что в особо сложных условиях применяется вспышка, она не портит кадр, а сохраняет его естественность и высокое качество изображения.

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