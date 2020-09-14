Эксперты предупреждают не покупать iPhone 11

Эксперты предупреждают потерпеть с покупкой iPhone 11 сейчас и подождать октября, когда Apple покажет iPhone 12

В преддверии выхода новых флагманских устройств у производителей смартфонов есть популярная практика снижать цены на свои прошлые популярные устройства годичной давности. Подобную участь ждет iPhone 11 от Apple. После старта продаж новой серии iPhone 12, старые iPhone 11 и iPhone SE (2020) рухнут в цене. Поэтому не спешите сейчас их покупать – подождите старта продаж новинок, сообщает GizChina.

Исследовательская компания JPMorgan Chase провела опрос исследователей, которые рассказали, что продажи iPhone в целом сейчас падают, особенно продажи iPhone 11 и iPhone SE (2020). Эксперты ожидают, что после выхода iPhone 12 стоимость старых моделей упадет весьма значительно.

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Опрос также показал, что многие пользователи, которые планируют купить iPhone, берут паузу. Это связано с тем, что люди откладывают деньги и ждут новый телефон. Другими словами, они хотят увидеть, на что похож iPhone 12, а затем решить, покупать старую модель подороже или новую, но дешевле.

Apple iPhone 12 выпустят в октябре 2020 года Фото: Digital Trends

Напомним, согласно слухам, Apple выпустит в этом году четыре модели iPhone 12. Среди них будут условно бюджетный 5,4-дюймовый смартфон, две 6,1-дюймовые модели, и одна большая модель с диагональю экрана 6, 8 дюйма. Презентация новинок состоится в октябре, поскольку завтра, 15 сентября, состоится показ нового iPad и Apple Watch, ведь iPhone 12 не готов.

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