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Электромобили Tesla получили самое большое в истории улучшение

Бортовой компьютер Model S, Model X и Model 3 получил доступ к Spotify, YouTube, Netflix, Hulu и даже видеоиграм с караоке

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:50
Tesla обещает, что теперь поездка будет "настоящим приключением"
Tesla обещает, что теперь поездка будет "настоящим приключением"
Фото: Unsplash

Автопроизводитель Tesla начал выпуск новой версии программного обеспечения 10.0 для электромобилей Model S, Model X и Model 3, предлагая владельцам не только улучшения для автопилота, но и развлечения, чтобы не заскучать за рулем. Встроенный бортовой компьютер электрокаров "Тесла" получил доступ к Spotify Premium, YouTube, Netflix, Hulu, а также ряду других новых функций. Сама компания называет новую прошивку "самым большим обновлением в истории".

Смотрите также в сюжете о том, как Tesla планирует увеличить производство электрокаров:

Возможности автопилота еще недостаточно развиты, чтобы водители могли смотреть фильмы за рулем во время движения, но, компания отмечает, что владельцы смогут "смотреть свои любимые сериалы, шоу и фильмы на парковке". Помимо сервисов потоковой передачи видео, на Tesla можно поиграть в оригинальный рисованный платформер Cuphead от студии Дисней. Управление осуществляется через подключаемый геймпад от Xbox One.

Учитывая размеры и качество автомобильных дисплеев Tesla, поддержка воспроизведения видео была лишь вопросом времени. Пока что это воспроизведение ограничено потоковыми службами, но в будущем пользователи смогут загружать видео на сам электромобиль для просмотра в автономном режиме.

Бортовой компьютер Tesla получил набор развлечений за рулем
Бортовой компьютер Tesla получил набор развлечений за рулем
Фото: Unsplash

Другие функции включают в себя приложение для караоке, которое заполнено "огромной" библиотекой титров с поддержкой нескольких языков, а также навигационные функции под названием "Я чувствую себя счастливчиком" и "Я чувствую себя голодным", которые доставляют водителей в пункты назначения по настроению. Tesla обещает, что такая поездка будет "настоящим приключением".

Напомним, что ранее Tesla Илона Маска установила рекорд скорости. В то же время Илон Маск разработал электромобиль "для бедных".

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Источник: Zdnet
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