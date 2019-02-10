Электросамокаты калечат тысячи людей каждый год

В 2018 году в больницу попали 1545 пациентов с травмами, связанные с электросамокатами

Подтверждено четыре смертельных случая Фото: consumerreports.org

Электросамокаты — это модный, комфортный и экологически безопасный способ передвижения по городу со скоростью до 35 км/ч. Доступная цена и простота в использовании сделали их очень популярными в городах. Однако такой транспорт представляет реальную угрозу для новичков, а также тем, кто не пользуется шлемом.

Организация Consumer Reports недавно обратилась в 110 больниц в 47 городах США, где распространены сервисы проката Lime и Bird – они позиционируют свои электросамокаты, как доступное решение, помогающее избежать пробок.

60 медицинских учреждений подтвердили их опасения: за 2018 год к ним обратилось 1545 пациентов с травмами, связанные с электросамокатами. Неудачные поездки на индивидуальном электротранспорте чаще всего заканчиваются сотрясением мозга, переломами носа, двусторонними переломами предплечья, а некоторым даже потребовалось хирургическое вмешательство.

Consumer Reports также отмечает, что подтверждено четыре смертельных случая, связанные с пренебрежением правил безопасности – превышением скорости, отсутствие надлежащей защиты, несоблюдение или незнание ПДД. Последний летальный случай произошел в Остине, штат Техас, когда 21-летний мужчина погиб в результате столкновения с транспортным средством.

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"Производители шлемов, регуляторы и компании по производству скутеров должны работать сообща, чтобы улучшить безопасность этих транспортных средств, иначе травмы будут увеличиваться с повышением спроса на электроскутеры", – резюмирует старший аналитик по политике в Consumer Reports Уильям Уоллес.

Напомним, что ранее мы рассказывали, как китаец научил свою собаку ездить на самокате. А недавно произошел трагический случай – подросток покончил жизнь самоубийством из-за смартфона.

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