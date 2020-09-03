Электроседан Lucid Air поборол Tesla Model S в дрэг-рейсинге: видео

В преддверии мировой премьеры серийного седана Lucid Air, автопроизводитель установил на нем мировой рекорд на дистанции в 402 метра

Lucid Motors, производитель грядущего полностью электрического седана Lucid Air, а также главный конкурент Tesla, решил удивить публику не пафосными обещаниями, а показал реальные возможности своего электромобиля. В заезде на четверть мили (402 метра) в дрэг-рейсинге автомобиль установил рекорд среди электрических седанов, показав время в 9,9 секунд.

Добиться таких показателей удалось благодаря силовой установке мощностью 1080 лошадиных сил, которые равномерно распределены по всему полному приводу Lucid Air. Такой необузданной мощности достаточно для установки любых рекордов. Причем время было задокументировано на видео, подтверждающее возможности электрокара.

На видеозаписи, сделанной на гоночной трассе Sonoma Raceway в Сонома-Кантри, штат Калифорния, видно, как Lucid Air пролетает 9,912 секунды на скорости 144,4 миль в час (232 км/ч). Более того, Lucid Motors уверяет, что сможет запросто повторить свой рекорд.

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Lucid Motors уверяет, что каждый привод может производить более 650 лошадиных сил. Также автопроизводитель добавил, что каждый из них на 45% легче и на 59% мощнее, чем ближайший конкурент Tesla Model S. "Также примечателен тот факт, что двигатели могут вращаться со скоростью до 20 тысяч об/мин, что является значительным преимуществом в производительности по сравнению с конкурентами", – добавили инженеры компании.

Lucid Air Фото: Lucid Motors Lucid Air Фото: Lucid Motors Lucid Air Фото: Lucid Motors Lucid Air Фото: Lucid Motors Lucid Air Фото: Lucid Motors Lucid Air Фото: Lucid Motors Lucid Air Фото: Lucid Motors Lucid Air Фото: Lucid Motors Lucid Air Фото: Lucid Motors Lucid Air Фото: Lucid Motors Lucid Air Фото: Lucid Motors Lucid Air Фото: Lucid Motors Lucid Air Фото: Lucid Motors Lucid Air Фото: Lucid Motors Lucid Air Фото: Lucid Motors Lucid Air Фото: Lucid Motors Lucid Air Фото: Lucid Motors Lucid Air Фото: Lucid Motors Lucid Air Фото: Lucid Motors Lucid Air Фото: Lucid Motors 1/20

Силовую установку Lucid Air питает батарея емкостью 130 кВт*ч. Ожидается, что новинка будет поддерживать зарядные станции мощностью до 500 кВт, а сама бортовая электрика будет работать под напряжением 900 В. Премьера серийной модели ожидается 9 сентября 2020 года.

Однако первенство скорости среди спортивных электромобилей все равно принадлежит Tesla. Ее спортивный Roadster в ноябре 2017 года установил мировой рекорд – преодолел 402 метра за 8,9 секунды, и способен разгоняться с нуля до 100 км/ч за 1,9 секунды.

Lucid Motors настолько гордится своим рекордом, что значение в 9,920 секунды выставили на официальном сайте проекта Фото: Lucid Motors

Напомним, что ранее Tesla Model S проиграла главному конкуренту гонку на выносливость. Также Lucid Air показал снежный дрифт в красочном видео.

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