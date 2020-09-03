Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Электроседан Lucid Air поборол Tesla Model S в дрэг-рейсинге: видео

Сегодня, 08:30

В преддверии мировой премьеры серийного седана Lucid Air, автопроизводитель установил на нем мировой рекорд на дистанции в 402 метра

Lucid Motors, производитель грядущего полностью электрического седана Lucid Air, а также главный конкурент Tesla, решил удивить публику не пафосными обещаниями, а показал реальные возможности своего электромобиля. В заезде на четверть мили (402 метра) в дрэг-рейсинге автомобиль установил рекорд среди электрических седанов, показав время в 9,9 секунд.

Добиться таких показателей удалось благодаря силовой установке мощностью 1080 лошадиных сил, которые равномерно распределены по всему полному приводу Lucid Air. Такой необузданной мощности достаточно для установки любых рекордов. Причем время было задокументировано на видео, подтверждающее возможности электрокара.

На видеозаписи, сделанной на гоночной трассе Sonoma Raceway в Сонома-Кантри, штат Калифорния, видно, как Lucid Air пролетает 9,912 секунды на скорости 144,4 миль в час (232 км/ч). Более того, Lucid Motors уверяет, что сможет запросто повторить свой рекорд.

Смотрите также в сюжете о том, как мировой тренд электрокаров заполонил Украину:

Lucid Motors уверяет, что каждый привод может производить более 650 лошадиных сил. Также автопроизводитель добавил, что каждый из них на 45% легче и на 59% мощнее, чем ближайший конкурент Tesla Model S. "Также примечателен тот факт, что двигатели могут вращаться со скоростью до 20 тысяч об/мин, что является значительным преимуществом в производительности по сравнению с конкурентами", – добавили инженеры компании.

Lucid Air
Фото: Lucid Motors
Lucid Air
Фото: Lucid Motors
Lucid Air
Фото: Lucid Motors
Lucid Air
Фото: Lucid Motors
Lucid Air
Фото: Lucid Motors
Lucid Air
Фото: Lucid Motors
Lucid Air
Фото: Lucid Motors
Lucid Air
Фото: Lucid Motors
Lucid Air
Фото: Lucid Motors
Lucid Air
Фото: Lucid Motors
Lucid Air
Фото: Lucid Motors
Lucid Air
Фото: Lucid Motors
Lucid Air
Фото: Lucid Motors
Lucid Air
Фото: Lucid Motors
Lucid Air
Фото: Lucid Motors
Lucid Air
Фото: Lucid Motors
Lucid Air
Фото: Lucid Motors
Lucid Air
Фото: Lucid Motors
Lucid Air
Фото: Lucid Motors
Lucid Air
Фото: Lucid Motors
1/20

Силовую установку Lucid Air питает батарея емкостью 130 кВт*ч. Ожидается, что новинка будет поддерживать зарядные станции мощностью до 500 кВт, а сама бортовая электрика будет работать под напряжением 900 В. Премьера серийной модели ожидается 9 сентября 2020 года.

Читайте также:
Классический Ford Mustang превратили в 840-сильный электрокар: фото

Однако первенство скорости среди спортивных электромобилей все равно принадлежит Tesla. Ее спортивный Roadster в ноябре 2017 года установил мировой рекорд – преодолел 402 метра за 8,9 секунды, и способен разгоняться с нуля до 100 км/ч за 1,9 секунды.

Lucid Motors настолько гордится своим рекордом, что значение в 9,920 секунды выставили на официальном сайте проекта
Lucid Motors настолько гордится своим рекордом, что значение в 9,920 секунды выставили на официальном сайте проекта
Фото: Lucid Motors

Напомним, что ранее Tesla Model S проиграла главному конкуренту гонку на выносливость. Также Lucid Air показал снежный дрифт в красочном видео.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Китайская копия Tesla превзошла оригинал: фото Интернет разогнали до немыслимой скорости передачи данных Tesla получит инновационную защиту от угона автомобиля Hyundai выпустит три новых электромобиля под новым брендом Ioniq
скорость Tesla электромобили рекорды гиннеса Tesla Model S Lucid Motors Lucid Air
Источник: Lucid Motors
Реклама

Новости партнеров

Русская Кардашьян поделилась ярким фото у бассейна
Русская Кардашьян поделилась ярким фото у бассейна
Модель Анастасия Квитко покорила шикарной внешностью
Модель Анастасия Квитко покорила шикарной внешностью
Самая красивая девочка в мире показала свое великолепие
Самая красивая девочка в мире показала свое великолепие
Прелестная эстонская модель прибыла покорять Чернигов
Прелестная эстонская модель прибыла покорять Чернигов

Популярные статьи

Вчера, 11:55Fun

"Вежливый кот" прославился благодаря широкой улыбке: забавные фото

Вчера, 09:05Food

Что приготовить из груш: ТОП-5 небанальных рецептов

Вчера, 09:01Шоу-бизнес

"Жестокий детский мир": Оля Полякова, Лилия Ребрик и Тина Кароль рассказали о подготовке детей в школу

1 сентябряEvents

Первое полнолуние осени: что нельзя делать 2 сентября

1 сентябряШоу-бизнес

Пономарев, TAYANNA, Тополя, Остапчук и другие украинские звезды отвели детей в школу – фото

1 сентябряEvents

1 сентября: поздравления в картинках, открытках и прозе

1 сентябряEvents

Первый день осени: позитивные картинки и пожелания для поднятия настроения

1 сентябряFun

Наряд 50-летней Мелании Трамп стал мемом: курьезные фото

1 сентябряПсихология

Гороскоп на сегодня 1 сентября: Овну понадобиться помощь, а Тельца ждет успех в профессиональных делах

1 сентябряEvents

С Днем знаний: красочные картинки и поздравительные открытки на 1 сентября

31 августаАфиша

Первый раз в первый класс! Лучшие поздравления первокласснику с 1 сентября

31 августаШоу-бизнес

София Ротару восхитила образом в вышиванке: фото артистки прокомментировала Алла Пугачева

31 августаEvents

Поздравления с 1 сентября учителям: лучшие пожелания в прозе, открытках и картинках

31 августаEvents

Что подарить учителю на 1 сентября: самые оригинальные идеи

31 августаFun

"Разрубленный" небоскреб построили в Китае: фото здания

31 августаШоу-бизнес

Похудевшая на 45 кг Адель впервые показала фигуру в купальнике – фото дня

Новости партнеров

Ана Чери в спортивном костюме подразнила фигурой
Ана Чери в спортивном костюме подразнила фигурой
Как выглядит самая модная сумка 2020 года
Как выглядит самая модная сумка 2020 года
Эбигейл Рэтчфорд заворожила аппетитными формами
Эбигейл Рэтчфорд заворожила аппетитными формами
Семилетнего Платона случайно засняли во время прогулки с няней
Семилетнего Платона случайно засняли во время прогулки с няней
Как приготовить вкуснейшие сырники из творога
Как приготовить вкуснейшие сырники из творога
Оля Серябкина удивила роскошным образом
Оля Серябкина удивила роскошным образом
Модель Олена Омович показала неймовірні форми
Модель Олена Омович показала неймовірні форми
Такой вкуснятины вы еще не пробовали. Простой рецепт
Такой вкуснятины вы еще не пробовали. Простой рецепт

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять