Энергия света сохранит свежим урожай в вашем холодильнике

HARVESTfresh™ продлевает срок хранения овощей и фруктов в холодильнике, имитируя солнечные циклы

Свежие, словно только что сорвали, — наверное, это мечта всех, кому приходится хранить овощи и фрукты в холодильнике. Как сберечь вкус, питательные и полезные свойства растительных продуктов максимально долго? Европейский лидер бытовой техники beko предлагает изящное решение этого актуального вопроса. Благодаря его инновационной системе HARVESTfresh™ овощи и фрукты несколько дней остаются в холодильнике такими же свежими, как в момент приобретения.

"Harvest fresh" дословно переводится как "свежий урожай". Как известно, для поддержания жизненных процессов растениям необходим определенный уровень влаги и температуры, а также освещение. Технология HARVESTfresh™ создает в холодильнике благоприятную световую среду, имитируя естественный суточный солнечный цикл. Таким образом условия для хранения максимально приближаются к природным. Благодаря возможности продолжать процесс фотосинтеза овощи и фрукты сохраняют свежесть, вкус и витамины дольше обычного. Рассмотрим, как работает технология.

В холодильнике, оснащенном HARVESTfresh™, в отделении для овощей и фруктов, установлены светодиодные смарт-лампы. Они поочередно освещают емкость с продуктами синим, зеленым, красным светом — основными цветами солнечного спектра. Синий — время просыпаться и начинать фотосинтез, зеленый — это середина дня, время использовать сильнее дневной свет, красный — подготовка к ночи, он поддерживает фотосинтез до захода солнца. Ну а ночью наступает темнота. На следующий день цикл повторяется.

Эффективность инновации beko проверила независимая компания Intertek, занимающаяся тестированием и сертификацией продукции. В ходе исследования сравнивалось общее состояние и содержание витаминов в овощах после 5-дневного использования технологии освещения с состоянием и содержанием витаминов в день приобретения продуктов. Тестирование подтвердило, что томаты, морковь, зеленый перец, шпинат, сельдерей в холодильнике с HARVESTfresh™ оставались свежими и сохраняли витамины А и С дольше, чем при обычных условиях хранения. Это очень важно, поскольку витамины А и С играют ключевую роль в укреплении иммунной системы человека, обеспечении организма природными антиоксидантами для защиты от болезней.

"Наша глобальная цель — улучшать жизнь пользователей и способствовать популяризации культуры здорового питания, — говорит Арбатлы Алп, генеральный директор beko Украина. — Технология HARVESTfresh™ помогает избежать быстрой порчи полезных фруктов и овощей из-за неблагоприятных условий хранения и обеспечит их длительное хранение в том состоянии, в котором они были приобретены. Мы не ограничиваемся производством качественной бытовой техники — для нас не менее важно, чтобы ее пользователи жили здорово и потребляли качественные продукты".

Технология HARVESTfresh™ была представлена на международных выставках в конце 2019 года и сейчас уже доступна в отдельных моделях холодильников beko на рынке бытовой техники Украины.

Следует отметить, что эта продуктовая инновация является частью глобальной программы beko, направленной на предоставление потребителям доступных "лайфхаков", способных улучшить качество жизни, а также мотивировать новое поколение к более здоровому питанию.

Компания beko является официальным партнером ФК "Барселона" и совместно с клубом развивает инициативу Eat Like a Pro. Она направлена на предотвращение детского ожирения, вдохновляет детей правильно питаться и брать пример с известных спортсменов. В 2019 году инициатива Eat Like a Pro была масштабирована на сферу киберспорта, когда beko стала спонсором одной из самых популярных мировых игровых дисциплин — League of Legends.

