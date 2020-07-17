Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua
Актуально

Энергия света сохранит свежим урожай в вашем холодильнике

Сегодня, 11:30

HARVESTfresh™ продлевает срок хранения овощей и фруктов в холодильнике, имитируя солнечные циклы

Свежие, словно только что сорвали, — наверное, это мечта всех, кому приходится хранить овощи и фрукты в холодильнике. Как сберечь вкус, питательные и полезные свойства растительных продуктов максимально долго? Европейский лидер бытовой техники beko предлагает изящное решение этого актуального вопроса. Благодаря его инновационной системе HARVESTfresh™ овощи и фрукты несколько дней остаются в холодильнике такими же свежими, как в момент приобретения.

"Harvest fresh" дословно переводится как "свежий урожай". Как известно, для поддержания жизненных процессов растениям необходим определенный уровень влаги и температуры, а также освещение. Технология HARVESTfresh™ создает в холодильнике благоприятную световую среду, имитируя естественный суточный солнечный цикл. Таким образом условия для хранения максимально приближаются к природным. Благодаря возможности продолжать процесс фотосинтеза овощи и фрукты сохраняют свежесть, вкус и витамины дольше обычного. Рассмотрим, как работает технология.

В холодильнике, оснащенном HARVESTfresh™, в отделении для овощей и фруктов, установлены светодиодные смарт-лампы. Они поочередно освещают емкость с продуктами синим, зеленым, красным светом — основными цветами солнечного спектра. Синий — время просыпаться и начинать фотосинтез, зеленый — это середина дня, время использовать сильнее дневной свет, красный — подготовка к ночи, он поддерживает фотосинтез до захода солнца. Ну а ночью наступает темнота. На следующий день цикл повторяется.

1/3

Эффективность инновации beko проверила независимая компания Intertek, занимающаяся тестированием и сертификацией продукции. В ходе исследования сравнивалось общее состояние и содержание витаминов в овощах после 5-дневного использования технологии освещения с состоянием и содержанием витаминов в день приобретения продуктов. Тестирование подтвердило, что томаты, морковь, зеленый перец, шпинат, сельдерей в холодильнике с HARVESTfresh™ оставались свежими и сохраняли витамины А и С дольше, чем при обычных условиях хранения. Это очень важно, поскольку витамины А и С играют ключевую роль в укреплении иммунной системы человека, обеспечении организма природными антиоксидантами для защиты от болезней.

"Наша глобальная цель — улучшать жизнь пользователей и способствовать популяризации культуры здорового питания, — говорит Арбатлы Алп, генеральный директор beko Украина. — Технология HARVESTfresh™ помогает избежать быстрой порчи полезных фруктов и овощей из-за неблагоприятных условий хранения и обеспечит их длительное хранение в том состоянии, в котором они были приобретены. Мы не ограничиваемся производством качественной бытовой техники — для нас не менее важно, чтобы ее пользователи жили здорово и потребляли качественные продукты".

Технология HARVESTfresh™ была представлена на международных выставках в конце 2019 года и сейчас уже доступна в отдельных моделях холодильников beko на рынке бытовой техники Украины.

Следует отметить, что эта продуктовая инновация является частью глобальной программы beko, направленной на предоставление потребителям доступных "лайфхаков", способных улучшить качество жизни, а также мотивировать новое поколение к более здоровому питанию.

Компания beko является официальным партнером ФК "Барселона" и совместно с клубом развивает инициативу Eat Like a Pro. Она направлена на предотвращение детского ожирения, вдохновляет детей правильно питаться и брать пример с известных спортсменов. В 2019 году инициатива Eat Like a Pro была масштабирована на сферу киберспорта, когда beko стала спонсором одной из самых популярных мировых игровых дисциплин — League of Legends.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
холодильник хранение продуктов HARVESTfresh™ beko
Реклама

Новости партнеров

Как выглядели Лобода и другие украинские звезды до пластики
Как выглядели Лобода и другие украинские звезды до пластики
Бойко показал, что вытворяет на карантине с красавицей женой
Бойко показал, что вытворяет на карантине с красавицей женой
Звезды, тайно встречавшиеся со своими любовниками: топ фото
Звезды, тайно встречавшиеся со своими любовниками: топ фото
Салат по-королевски: божественно вкусно
Салат по-королевски: божественно вкусно

Популярные статьи

Сегодня, 06:50Техно

Космический аппарат показал Солнце с самого близкого расстояния в истории

Вчера, 12:08Шоу-бизнес

Будто 20-летняя: Алла Пугачева "взорвала" Сеть первым видео в TikTok

Вчера, 11:50Food

Алкогольные коктейли с водкой: ТОП-5 простых рецептов

Вчера, 10:30Афиша

ТОП-5 ролей легендарной украинской актрисы Ады Роговцевой: сегодня ей исполняется 83

Вчера, 08:46Шоу-бизнес

Эмили Ратаковски демонстрирует идеальное тело в бикини на пляже: фото

Вчера, 08:15Техно

"Конкорд" 2.0: сверхзвуковой пассажирский лайнер готов разогнаться до 2700 км/ч

Вчера, 08:00Events

День бухгалтера – 2020: лучшие поздравления в стихах и открытках

Вчера, 05:38Психология

Гороскоп на сегодня: у Тельцов будет насыщенный день, а Близнецам стоит заняться планированием

Вчера, 05:05Fun

16 июля: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

15 июляEvents

Оригинальные поздравления с Днем бухгалтера коллегам

15 июляFood

"Пина колада": рецепты самого популярного карибского коктейля

15 июляПсихология

10 привычек женщин, которые раздражают мужчин

15 июляFun

Стал звездой в 11 месяцев: кем вырос "успешный" ребенок-мем, о котором знает весь интернет

15 июляПсихология

Самый мудрый знак зодиака

14 июляEvents

Когда День бухгалтера в Украине: дата и история праздника

14 июляFood

Коктейль "Голубая лагуна": история, состав и рецепты

Новости партнеров

Самая эффектная волейболистка Казахстана, а возможно, и мира
Самая эффектная волейболистка Казахстана, а возможно, и мира
Фигуристая Астафьева переборщила с декольте
Фигуристая Астафьева переборщила с декольте
Невеста Шабанова показала, как радует своего чемпиона
Невеста Шабанова показала, как радует своего чемпиона
Фото свадьбы Макаревича слили в сеть, невеста на 30 лет моложе
Фото свадьбы Макаревича слили в сеть, невеста на 30 лет моложе
Дженнифер Лопес без белья соблазнительно наклонилась. Смелое фото
Дженнифер Лопес без белья соблазнительно наклонилась. Смелое фото
Как приготовить вкуснейший коблер
Как приготовить вкуснейший коблер
Вы всегда готовили Оливье неправильно - рецепт столетней давности
Вы всегда готовили Оливье неправильно - рецепт столетней давности
Татьяна Навка показала фигуру в крохотном купальнике
Татьяна Навка показала фигуру в крохотном купальнике

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять