Эпоха Windows 7 закончилась: найдена достойная замена

Пользователям Windows 7 нашли экстренное решение по спасению операционной системы

Графическая оболочка под названием KDE Plasma поможет пользователям Windows 7 адаптироваться в Linux Фото: Zdnet

Сегодня вечером последний день поддержки Windows 7. 14 января 2020 года для "семерки" выйдет последнее обновление безопасности от Microsoft и больше операционная система их получать не будет – дальше только за отдельную плату в рамках расширенной поддержки для корпоративного сектора. Тем, кто не хочет расставаться с Windows 7, но не желает переходить на Windows 10 или покупать новый компьютер, была найдена экстренная замена.

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Разработчики графического окружения KDE решили воспользоваться ситуацией и предложили пользователям перейти на Linux с соответствующим оформлением, похожим на Windows 7, чтобы было легче адаптироваться в новом окружении.

Интерфейс KDE Plasma Фото: KDE

Графическая оболочка под названием KDE Plasma предлагает привычный визуальный аналог устаревшей операционной системы. Были перерисованы элементы интерфейса под "семерку": виджеты, подобие меню "Пуск", фоновая картинка, иконки файлов и папок, панель задач, полупрозрачные окна в стиле Aero и прочее.

Тема KDE Plasma доступна пользователям дистрибутива Feren OS на базе Ubuntu. Однако особенность дистрибутивов Linux в том, что эту тему можно поставить на любую массовую ОС на ее базе. Те, кто используют свой компьютер для просмотра фильмов, сидят в интернете или работают с документами, переход на Linux с интерфейсом KDE Plasma будет наименее болезненным – многие даже не ощутят разницы.

Напомним, что в прошлом году Microsoft официально "похоронила" Windows XP. В свою очередь Huawei создала альтернативу Android и Windows.

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