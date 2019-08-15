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Есть ли будущее у AirPods 3 и каким будет следующий iPad Air: самые интересные новости про Apple

Не успели пользователи привыкнуть к недавно представленной второй версии AirPods и усовершенствованным iPad Air и iPad mini, как в сети активно стала появляться информация о скорой презентации беспроводных наушников третьего поколения, сгибаемого тонкого планшетного ПК из линейки Air и поддерживающего 5G iPad Pro

Разумеется, все эти слухи не подтверждены официальными заявлениями представителей корпорации Apple и фигурируют только в формате догадок аналитиков и информации от инсайдеров. Впрочем, в этом нет ничего удивительного, ведь рассказывать об особенностях и возможностях новых разработок задолго до момента их презентации – не в правилах Apple.

И все-таки, на просторах интернета можно увидеть достаточно много интересных и занятных предположений о грядущих продуктах "яблочного" бренда.

О чем говорят аналитики: интересные мысли о будущем техники Apple

Одной из самых удачных разработок Apple по праву считаются AirPods, которые сразу же после появления в продаже вызвали массу оживленных обсуждений и были восприняты общественностью с большим энтузиазмом. Не остались без внимания и представленные этой весной Apple AirPods 2. Неудивительно, что большинство аналитиков делает ставки на появление третьей версии наушников в обозримом будущем. По прогнозам, она будет рассчитана на активную и спортивную аудиторию. А среди главных "фишек" новинки исследователи рынка называют водонепроницаемость и наличие встроенных "датчиков здоровья". Останется доступной и возможность беспроводной зарядки, за которую так благодарны разработчику меломаны.

Может быть, в ближайшее время коснутся изменения и фирменных Tablet РС. Так, прогнозируются ощутимые метаморфозы и для устройств из серии Air, и для моделей из линейки Pro. Если верить догадкам аналитиков, Таблет-ПК с приставкой Pro будут поддерживать стандарт 5G, а "наследники" Apple iPad Air 2019 станут сгибаемыми.

Есть повод предполагать, что все последующие версии MacBook Pro 13 тоже смогут работать в сетях 5G. Такую же перспективу сулят и 15-дюймовой модели.

Чего еще следует ждать от топового производителя – пока неизвестно. Впрочем, совсем скоро у аналитиков возникнут свежие поводы для активных обсуждений.

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