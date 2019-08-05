Это безумие: изобретатель успешно перелетел Ла-Манш на квадрокоптере

Ховерборд французского изобретателя Фрэнки Запаты преодолел Ла-Манш всего за 22 минуты

Французский изобретатель Фрэнки Запата успешно пересек пролив Ла-Манш утром 4 июля на своем летающем ховерборде Flyboard Air. Запата вылетел из французского города Сангатта и через 22 минуты прибыл в английский Дувр, развив скорость в 170 км/ч.

"Моя команда создала летающий ховерборд за три года, а теперь мы успешно перелетели Ла-Манш – это безумие!" – прокомментировал свой полет французский изобретатель Фрэнки Запата.

Однако, несмотря на успешный полет, все же он не был непрерывным. Поскольку запаса топлива у Запаты было всего на 10 минут, то по пути ему приходилось приземляться и совершать дозаправку на специально сконструированном пит-стопе.

Это была вторая попытка Запаты пересечь Ла-Манш: его первая попытка в конце июля провалилась, когда он упал в воду, пытаясь приземлиться на заправочной платформе. Во время приземления платформа накренилась и ее захлестнула волна и изобретатель упал в воду. После аварии Запата не остановился и заявил, что будет предпринята еще она попытка, но полет будет проводиться по другому маршруту, а саму заправочную платформу расширят.

40-летний военный резервист изобрел Flyboard в 2011 году – это был аппарат, который позволял делать невероятные трюки в воздухе при помощи реактивных струй воды. Конструкция хоть и получилась громоздкой (требует отдельную лодку и длинные шланги), но выглядит фантастически.

Позже изобретатель создал Flyboard Air – специальный ховерборд, приводимый в движение четырьмя турбореактивными двигателями, который позволяет пилоту свободно перемещаться по воздуху, используя компьютер для стабилизации. В 2016 году Запата установил мировой рекорд по дальнему полету на ховерборде после того, как полетел на Flyboard Air вдоль южного побережья Франции на 2252 метра.

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Изобретатель стал знаменитым, когда в середине июля 2019 года появился в воздухе во время празднования Дня взятия Бастилии во Франции, при этом держа оружие в руках, демонстрируя одно из применений своего устройства. У оборонной промышленности появился определенный интерес к необычному транспортному средству: подрядчик Implant Sciences планировал приобрести компанию Zapata Industries (хотя позже эта сделка сорвалась), тем не менее французское оборонное ведомство предоставило Запате грант в размере 1,3 млн. евро.

Напомним, что ранее мы рассказывали о главных изобретениях 2019 года. А недавно в небо поднялся самый большой самолет в истории.

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