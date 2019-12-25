Это было невозможно: ТОП-10 прорывных технологий десятилетия

Рейтинг из десяти невероятных технологий, которые появились за прошедшие 2010-2019 годы

Технологии, которые сформировали последние 10 лет Фото: Unsplash

Технологии совершили невероятный технологический прорыв за последнее десятилетие. Если сейчас обернуться и посмотреть в прошлое на 10 лет назад, то современные гаджеты, технологии и сервисы казались бы нам невозможными. Как такое вообще стало возможно? Мы над этим даже не задумываемся и уже принимаем, как должное.

Смотрите также в сюжете о том, какие технологии из научной фантастики стали реальностью:

Некоторые технологии, существующие на протяжении 2010-х, представляли собой постепенное улучшение существующих устройств, вроде планшетов и смартфонов. Но в большинстве случаев за последнюю декаду инженеры получили колоссальные возможности испытать технологии, о которых в "нулевых" мы и представить себе не могли, вроде VR-гарнитур, дополненной реальности или носимых смарт-гаджетов.

"Сегодня" подготовили ТОП-10 прорывных технологий, которые появились за прошедшие 2010-2019 годы. Сейчас эти вещи кажутся обыденностью. Но вспомните те ощущения, когда вы сами приятно удивлялись, когда впервые опробовали подобные устройства на себе.

Виртуальные ассистенты

Siri дебютировала в 2011 году в iPhone 4S Фото: Digital Trends

Идея разговора с компьютером была научной фантастикой на протяжении десятилетий. Ранее были попытки сделать нечто подобное, но вся реализация подобных идей не заходила дальше инженерных прототипов. Максимум, на что могли рассчитывать пользователи компьютеров 90-х и нулевых – преобразование речи в текст.

Но Siri, дебютировавшая в 2011 году в iPhone 4S, была настоящей сенсацией. Именно с "Сири" началась настоящее развитие современных виртуальных ассистентов в наших гаджетах. Позже появились не менее удобные Google Assistant, Amazon Alexa, Microsoft Cortana и Samsung Bixby. Эти технологии были революционными в том, что способны не только понимать наши запросы, но и превращать их в действия, поисковые термины и даже полезные советы.

Смарт-часы являются одним из гаджетов десятилетия Фото: Unsplash

Подобно виртуальным ассистентам, идея умных часов была частью поп-культуры еще со времен Дика Трейси в 30-х годах прошлого века. Но реальностью такой гаджет стал только в 2010-х годах. Первыми смарт-часами стали Pebble, которые заработали на Kickstarter рекордные на то время 10,3 млн долларов. Вскоре идея подобных устройств была значительно развита в Apple Watch и Samsung Galaxy Gear. Параллельно развивались и фитнес-трекеры, представляющие собой удобные помощники при повседневных задачах и в спорте. К концу 2019 года носимая электроника превратилась из забавной игрушки в полезный аксессуар, который может спасать жизни, отслеживая состояние здоровья своего владельца.

Дополненная реальность (AR)

Дополненная реальность Фото: Unsplash

Идею дополненной реальности высказывали еще в 1960-х годах прошлого века, когда профессор Иван Сазерленд создал концепцию "Дамоклова меча" – примитивного виртуального интерфейса, ставшего прообразом современных VR технологий. Но только в 2010-х годах люди начали говорить о дополненной реальности всерьез.

Сегодня AR чаще всего встречается в качестве дополнительной функции смартфонов, хотя все больше производителей надеются добиться успеха там, где поисковый гигант потерпел поражение со своими Google Glass. Дополненная реальность на конец 2019 года все чаще всего используется для развлечений, образования и игр, но широкого применения пока не нашла.

Виртуальная реальность (VR)

Виртуальная реальность Фото: Pexels

В 2012 году в период бума стартапов на сцену Kickstarter вырвался заманчивый проект Oculus Rift, который получил финансирование в размере 2,5 миллионов долларов от 10 тысяч участников. Два года спустя перспективный проект был выкуплен Facebook за 2 миллиарда долларов. Как и AR, виртуальная реальность была известна еще в 90-х и нулевых, но только в 2010-е годы она начала активно развиваться и стала доступной каждому.

Но Oculus не стала массовой технологией, как этого ожидали в Facebook. Аналитики социальной сети предполагали, что в течение 5 лет будет реализовано 50-100 миллионов гарнитур. Но по факту, к 2019 году такими устройствами обзавелись лишь чуть более 2 миллионов пользователей по всему миру. Тем не менее, производители уверены в успехе VR-гарнитур и на рынке появились модели HTC Vive, Sony VR, Lenovo Explorer и другие. Несмотря на невысокий спрос, гарнитуры виртуальной реальности сейчас намного доступнее, удобнее и выглядят гораздо перспективнее, чем 10 лет назад.

Планшетные компьютеры

Apple iPad не удалось уничтожить настольные компьютеры Фото: Unsplash

Одним из "трех законов" Артура Кларка является наблюдение, что любая достаточно продвинутая технология будет неотличима от магии. Но есть следствие этого правила: любая достаточно принятая технология отходит на второй план, словно приевшаяся популярная песня из хит-парада, которую быстро забывают. Подобное отношение было к планшетам на протяжении последних 10 лет.

Как и дополненная реальность, форм-фактор планшета изучался несколько десятилетий назад. Тем не менее, iPad первого поколения в 2010 году был квинтэссенцией технологий планшетных компьютеров. Первые два года аналитики даже предрекали смерть настольным компьютерам и ноутбукам, ведь будущее видели именно в этих устройствах. Но реальность доказала обратное: к 2019 году рынок "таблеток" на Android оказался практически мертвым, уничтожения компьютеров не случилось, а сами планшеты iPad и iPad Pro начали плавно становиться ноутбуками, получив поддержку мышки и клавиатуры.

Краудфандинг

Kickstarter Фото: Anandtech

Технически краудфандинговая платформа Kickstarter была запущена 28 апреля 2009 года. Но журнал Time назвал ее одним из "Лучших изобретений 2010 года", поэтому сервис попал в этот список. Краудфандинг стал новой парадигмой финансирования 2010-х годов. Для предпринимателей такие площадки являются не только способом собрать средства без доступа к стартовому капиталу, но и маркетинговым инструментом, который воодушевляет людей "инвестировать" в продукт, который еще не существует.

Безусловно, не все в краудфандинге происходит гладко. Были некоторые печально известные провалы и случаи мошенничества, которые привели к потере огромных сумм денег. Однако Kickstarter оказывает огромное влияние на стартапы до сих пор, предоставляя шанс начинающим изобретателям реализовать свои смелые, оригинальные и полезные идеи.

Touch ID и Face ID

Touch ID Фото: Pexels

Технологии сканирования отпечатков пальцев существовали относительно давно. Однако только в 2010-х Apple смогла внедрить эту полезную технологию в смартфоны, чтобы избавить пользователей от необходимости запоминать пароли. В июле 2012 года Apple выкупила биометрическую компанию AuthenTec, внедрив датчики сканирования отпечатков пальцев в кнопку Home на iPhone 5s в 2013 году.

В последующие годы технология сканирования отпечатков пальцев стала стандартным оснащением для смартфонов, планшетов и растущего числа компьютеров. Это стало началом биометрических систем безопасности, ставшие повседневным явлением. В ходе этого процесса биометрия помогла развить системы мобильных платежей NFC, которые используют дополнительную безопасность для аутентификации платежей. Сегодня сканирование отпечатков пальцев является обыденностью, а технология распознавания лиц Face ID является дальнейшим развитием.

Беспроводные наушники

Apple AirPods Фото: Pexels

Согласитесь, когда вы впервые увидели беспроводные наушники, такие как Apple AirPods, представленные в 2016 году, вы подумали, что они выглядят нелепо. А сегодня вы ежедневно сталкиваетесь с пользователями этих удобных гаджетов. Причем эту идею с радостью переняли Samsung с Galaxy Buds, Xiaomi с Mi Air 2, а также множества копий от других производителей. Это действительно удобно!

Ховерборды

Пик популярности ховербордов пришелся на 2015 год Фото: Flickr

Эти надоедливые (и опасные) двухколесные ховерборды взлетели до безумных высот популярности в 2015 году. Все, от детей до взрослых, катались на них, а спрос на них был сумасшедшим, несмотря на очень высокую цену. К сожалению, их популярность означала, что рынок был наводнен дешевыми имитациями из Китая, которые приводили к серьезным авариям и взрывам батарей. К счастью, повальное увлечение быстро закончилось, так что к концу 2019 года увидеть кого-то на одной из этих "машин смерти" – настоящее зрелище. Тем не менее, этот гаджет оказал большое влияние на электротранспорт уходящей декады. Люди просто пересели на более удобные и безопасные электроскутеры.

Автопилот в автомобилях

Автопилот у Tesla Фото: Unsplash

Технология автопилота в автомобилях не нова, и ее давно пытались внедрить, но все было безуспешно. На конец 2019 года не существует полноценного умного автопилота, но серьезный шаг в этом направлении сделала Tesla. Электромобили Илона Маска уже более-менее справляются с задачей автономного вождения: умеют сами доставлять пассажиров по навигатору, оценивают дорожную обстановку, способны определять других участников движения. Конечно, до идеала далеко, поскольку из-за сбоя автопилота произошло несколько смертельных случаев, что вызвало шквал критики. Но прогресс на лицо. Возможно, в 2020-2019 годы автопилоты будут доведены до совершенства и будут использоваться повсеместно.

Напомним, что ранее мы составляли рейтинг из ТОП-10 лучших гаджетов десятилетия. Также экспертами были названы ТОП-10 самых влиятельных игр десятилетия.

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