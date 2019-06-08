Это провал: прорывной проект Google Stadia огорчил пользователей

Для тех, кто ожидал "чуда" от Google Stadia, презентация оказалась настоящим провалом

Google Stadia обладает массой недостатков Фото: TechSpot

Днями состоялась конференция Stadia Connect, на которой Google рассказала детальные подробности своей новой игровой платформы Stadia. Суть проекта заключается в облачном гейминге и потоковой передаче видеоигр на любой компьютер с веб-браузером, что исключает сборку дорогих игровых машин. Раскрытые подробности платформы огорчили игроков, что заставило их усомниться в востребованности Google Stadia на данном этапе.

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Как стало известно на Stadia Connect, игровая платформа потребует стабильного интернет-канала шириной 35 Мбит/сек в обе стороны, чтобы насладиться самым высоким качеством картинки – 4K/60FPS. Для игры в 1080p при 60 кадрах достаточно соединения в 25 Мбит/сек, тогда как для стриминга в 720p хватит и 10 Мбит/сек. С одной стороны, подобные скоростные характеристики предоставляют многие крупные европейские города. Но проблема заключается в другом – объеме потребляемого интернет-трафика.

Требования к скорости интернета для Google Stadia Фото: TechSpot

Авторитетный игровой ресурс PC Gamer отметил, что, если перевести вышеописанные цифры в интернет-траффик, выяснится печальная картина – за час игры на Google Stadia в режиме 4K/60FPS будет "съедаться" 15,75 ГБ, при 1080p – 9 гигабайт, а для 720p это значение будет равняться 4,5 гигабайт соответственно.

Это стадо больным ударом для тех, кто ожидал "чуда" от Google Stadia и сэкономить на покупке дорого игрового компьютера. Дело в том, что не каждый Интернет-провайдер предоставляет безлимитные тарифы. Если месячный лимит пользователя ограничен 1 ТБ, то максимум, что он сможет себе позволить — это 65 часов игры в 4К разрешении на месяц. И в эти рамки надо уместить просмотр YouTube и прочий интернет-серфинг, что значительно сокращает время игры в Google Stadia. Если говорить про мобильный интернет-трафик для использования Google Stadia, то ограничений будет еще больше.

Стоимость подписки

Стоимость предоплаты Google Stadia Фото: PCMag

Цены на подписку оказались спорными для игроков. Во-первых, чтобы получить доступ к сервису, необходимо внести предоплату в размере 130 долларов – в эту стоимость входит 3-месячная подписка, гаджет для вывода изображения на телевизор Chromecast Ultra, игровой контроллер Stadia Night Blue, полноценную игру Destiny 2: The Collection, а также премиальные возможности. В дельнейшем подписка обойдется в 10 долларов ежемесячно.

Google Stadia будет обладать двумя тарифными планами Фото: PCWorld

В сервисе предусмотрено две подписки: Stadia Pro и бесплатная Stadia Base, которая на старте работать не будет. Stadia Pro (за 10 долларов) позволяет стримить игры в 4K/60 FPS с объемным звуком 5.1. Платным подписчикам будут ежемесячно дарить игры и предоставлять эксклюзивные скидки на внутриигровые покупки. В Stadia Base можно будет стримить игры в разрешении 1080p/60 FPS без дополнительных привилегий.

Библиотека игр

Еще одним неприятным сюрпризом стало то, что игроки ожидали увидеть в Stadia некое подобие Netflix или Xbox Game Pass, где за ежемесячную подписку можно получить доступ к огромному каталогу игр и играть в любую из них в удовольствие. Представители Google развеяли это заблуждение – помимо подписки игры нужно будет дополнительно покупать, как в Steam, Epic Games Store или PSN.

Один из анонсированных проектов для Google Stadia стал Borderlands 3 Фото: GamesRadar

"Мы будем продавать эти игры, как и любой другой цифровой контент", – прокомментировал изданию The Verge директор по игровому направлению Google Джек Бьюзер.

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Библиотека игр на старте оказалась крайне скудной на фоне главных конкурентов в лице Valve, Epic Games, Sony и Microsoft. Несмотря на то, что с Google заключил контракт 21 издатель, каждый из них предоставил проекту лишь по 1-2 игре. Более того, большинство из них в настоящее время доступны в других системах, за исключением Larian Studios, с только что анонсированной Baldur's Gate 3, 2K Borderlands 3 и некоторых других.

С Google Stadia согласился сотрудничать 21 издатель Фото: 9to5google

Список игр на старте Google Stadia выглядит следующим образом (издатель – игры):

Bandai Namco — Dragon Ball Xenoverse 2

Bethesda — DOOM Eternal, DOOM 2016, Rage 2, The Elder Scrolls Online, Wolfenstein: Youngblood

Bungie — Destiny 2

Capcom — игры назовут позже

Coatsink — Get Packed (эксклюзив для Stadia)

Codemasters — GRID

Deep Silver — Metro Exodus

Drool — Thumper

Electronic Arts — игры назовут позже

Giants Software — Farming Simulator 19

Larian Studios — Baldur’s Gate 3

nWay Games — Power Rangers: Battle for the Grid

Rockstar Games — игры назовут позже

Sega — Football Manager

SNK — Samurai Shodown

Square Enix — Final Fantasy XV, Tomb Raider Definitive Edition, Rise of the Tomb Raider, Shadow of the Tomb Raider

2K Games — NBA 2K, Borderlands 3

Tequila Works — Gylt (эксклюзив для Stadia)

Warner Bros. — Mortal Kombat 11

THQ — Darksiders Genesis

Ubisoft — Assassin’s Creed Odyssey, Just Dance, Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint, Tom Clancy’s The Division 2, Trials Rising, The Crew 2

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Такого скудного списка игр недостаточно, чтобы привлечь игроков к платформе. Не спасают даже эксклюзивы и Baldur's Gate 3. В свою очередь, в Google завили, что это всего лишь несколько примеров игр, которые появятся в Stadia, и что на следующей неделе список будет расширен после анонсов на игровой выставке E3 2019.

Поддерживаемые устройсва

Серьезным ограничением также стал тот факт, что на старте Google Stadia будет доступна исключительно на смартфонах Google Pixel 3, 3 XL, 3a и 3a XL. Список поддерживаемых устройств будет расширен в 2020 году, а в это время любой желающий сможет приобрести себе видеоигры в библиотеку через мобильный цифровой магазин на Android и iOS.

Google Stadia стартует в ноябре 2019 года на территории США, Бельгии, Канады, Дании, Финляндии, Франции, Германии, Италии, Ирландии, Нидерландах, Норвегии, Испании, Швеции и Великобритании. Расширение списка стран произойдет в 2020 году.

Напомним, что ранее Google начала закрывать YouTube Gaming. Также поисковый гигант создал интернет-кладбище мертвых проектов.

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