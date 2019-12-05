Euro NCAP назвали самые безопасные электромобили в мире

Tesla Model X и Porsche Taycan получили 5-звездочный рейтинг в тесте безопасности Euro NCAP

Электромобили быстро становятся самыми безопасными на дороге Фото: Unsplash

Рейтинг безопасности является для многих покупателей очень важным критерием при выборе транспортного средства. На днях Европейская программа оценки автомобилей (Euro NCAP) провела тесты безопасности популярных электромобилей 2019 года – Tesla Model X и Porsche Taycan. Результаты в очередной раз подтвердили высокую степень безопасности этих транспортных средств, сообщает Engadget.

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Результаты тестов, основанные на существующих полномочиях Национальной администрации безопасности дорожного движения США, показали, что Tesla Model X набрала максимально возможное количество баллов, за что получила 5-звездочный рейтинг безопасности от Euro NCAP.

В свою очередь Porsche Taycan – одна из крупнейших конкурирующих моделей Tesla – ничуть не отстает и также достигла рейтинга в пять звезд.

Tesla обладает многолетним опытом проведения испытаний на безопасность, поэтому его последняя награда не является большой неожиданностью. За оснащение технологиями обеспечения безопасности Model X набрала 94% – так же, как Model 3, которую Euro NCAP проверяли ранее в этом году.

Более того, в рейтинге защиты взрослых пассажиров уровень безопасности Tesla Model X достигает 98%, что делает электромобиль главным претендентом на звание лучшего в своем классе в 2019 году.

Напомним, что ранее Aston Martin скрестила суперкар со сверхзвуковым самолетом "Конкорд". А недавно баварский автоконцерн создал электромобиль BMW i4, способный конкурировать с Tesla Model 3.

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