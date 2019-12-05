Euro NCAP назвали самые безопасные электромобили в мире
Tesla Model X и Porsche Taycan получили 5-звездочный рейтинг в тесте безопасности Euro NCAP
Рейтинг безопасности является для многих покупателей очень важным критерием при выборе транспортного средства. На днях Европейская программа оценки автомобилей (Euro NCAP) провела тесты безопасности популярных электромобилей 2019 года – Tesla Model X и Porsche Taycan. Результаты в очередной раз подтвердили высокую степень безопасности этих транспортных средств, сообщает Engadget.
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Результаты тестов, основанные на существующих полномочиях Национальной администрации безопасности дорожного движения США, показали, что Tesla Model X набрала максимально возможное количество баллов, за что получила 5-звездочный рейтинг безопасности от Euro NCAP.
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В свою очередь Porsche Taycan – одна из крупнейших конкурирующих моделей Tesla – ничуть не отстает и также достигла рейтинга в пять звезд.
Tesla обладает многолетним опытом проведения испытаний на безопасность, поэтому его последняя награда не является большой неожиданностью. За оснащение технологиями обеспечения безопасности Model X набрала 94% – так же, как Model 3, которую Euro NCAP проверяли ранее в этом году.
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Более того, в рейтинге защиты взрослых пассажиров уровень безопасности Tesla Model X достигает 98%, что делает электромобиль главным претендентом на звание лучшего в своем классе в 2019 году.
Напомним, что ранее Aston Martin скрестила суперкар со сверхзвуковым самолетом "Конкорд". А недавно баварский автоконцерн создал электромобиль BMW i4, способный конкурировать с Tesla Model 3.
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