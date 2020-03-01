Европа запретит производить смартфоны без сменного аккумулятора

Законодатели Евросоюза вскоре заставят производителей упростить замену батарей смартфонов

Помните, когда практически каждый телефон и смартфон обладал съемной задней крышкой и съемным аккумулятором? В 2020 году это редкость даже для бюджетного сегмента. Но вскоре все сможет измениться. В феврале Евросоюз заставил Apple сменить порт зарядки у iPhone, а теперь планирует ввести еще один запрет производителям смартфонов, которые захотят реализовывать свою продукцию на территории Европы. Законодатели Евросоюза хотят обязать компании выпускать смартфоны с легко заменяемым аккумулятором.

Голландское финансовое издание Het Financieele Dagblad сообщило, что план законопроекта охватывает телефоны, планшеты и даже беспроводные наушники. Поскольку замена батарей в современных смартфонах крайне трудная и рискованная операция, ЕС считает, что инициатива по легкой замене продлит срок службы устройств, тем самым создавая меньше электронных отходов. Сейчас мало кто забоится о замене батареи – проще купить новый смартфон и не обращаться в сервис для установки нового аккумулятора, особенно у недорогих моделей.

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Лишь несколько недель назад ЕС проголосовал за то, чтобы заставить производителей принять единый стандарт порта для зарядки в лице USB Type-C, как еще один способ сокращения электронных отходов. Apple, которая до сих пор использует разъем Lightning для своих iPhone, не рада этому решению и утверждает, что оно "душит инновации" и причинит неудобства миллионам людей.

Напомним, что ранее Евросоюз хотел запретить использование главной функции iPhone. А владельцы электромобилей признались о проблемах в эксплуатации батарей.

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