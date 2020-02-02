Евросоюз заставил Apple сменить порт зарядки у iPhone

Новая директива Евросоюза заставит Apple избавиться от разъема Lightning в iPhone

Apple выступила против инициативы ЕС Фото: Pexels

Европейский парламент проголосовал за разработку законопроекта, обязывающего производителей смартфонов использовать единый стандарт зарядных устройств, которые будут продаваться на территории Европы. Новый закон касается и Apple – ей придется отказаться от проприетарного порта Lightning в пользу USB Type-C.

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За разработку закона проголосовало 582 члена Европарламента, в то время как 40 человек были против. Поскольку закон принят, его должны разработать к июлю 2020 года. По мнению ЕС, использование единого стандарта поможет снизить количество электронных отходов и улучшит экологию в целом. Также члены европейского парламента полагают, что в сложившейся ситуации может помочь технология беспроводной зарядки.

В Евросоюзе все порты будут заменены на один стандартный USB-C Фото: TechSpot

Apple выступила против инициативы, заявляя, что подобный переход душит инновации и негативно сказывается на потребителях. Купертиновцы уже перевели несколько своих устройств на USB Type-C, за исключением iPhone, который все еще использует фирменный разъем Lightning. Сообщается, что компания планировала отказаться от этого порта зарядки к 2021 году так же, как это было с гнездом 3,5 мм для наушников, но новая директива ЕС, вероятно, заставит Apple поторопиться.

Напомним, что ранее анонсированы USB-флешки нового поколения, которые избавятся от главного недостатка. А недавно был создан внешний USB-накопитель с бездонной памятью.

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