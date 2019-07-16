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FaceApp: мир сходит с ума по приложению для старения

Старая программа для изменения пола и старения лица онлайн внезапно обрела вторую популярность – в чем причина успеха

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:25
В июле 2019 приложение получило усовершенствованный алгоритм обработки фотографий
В июле 2019 приложение получило усовершенствованный алгоритм обработки фотографий
Фото: Flickr

Приложение FaceApp, которое позволяет увидеть себя постаревшим и даже изменить пол, внезапно выбилось в топ Goole Play и App Store нескольких странах мира. Пользователи массово начали выкладывать в социальные сети свои шокирующие фотоснимки. Многих начал волновать вопрос: в чем причина внезапной популярности?

Смотрите также в сюжете о том, как смартфон влияет на внешность:

Приложение для старения FaceApp появилось два года назад и уже тогда наделало немало шуму, но интерес быстро утих. В июле 2019 приложение получило серьезное обновление с усовершенствованными алгоритмами, благодаря чему обработанные фотографии стали выглядеть очень правдоподобно.

Обработанные фотографии знаменитостей в FaceApp
Фото: Сегодня
Обработанные фотографии знаменитостей в FaceApp
Фото: Сегодня
Обработанные фотографии знаменитостей в FaceApp
Фото: Сегодня
Обработанные фотографии знаменитостей в FaceApp
Фото: Сегодня
Обработанные фотографии знаменитостей в FaceApp
Фото: Сегодня
Обработанные фотографии знаменитостей в FaceApp
Фото: Сегодня
Обработанные фотографии знаменитостей в FaceApp
Фото: Сегодня
Обработанные фотографии знаменитостей в FaceApp
Фото: Сегодня
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Также в приложении были добавлены теги знаменитостей  и политиков, включая украинских, которые подтягивали их фотографии, после чего можно было вдоволь "поиздеваться" над их внешностью, а затем выкладывать результаты в социальных сетях.

FaceApp умеет не только показать человека постаревшим или сменить ему пол, как в Snapchat, но и омолодить, поменять прическу, наложить косметику, сделать голливудскую улыбку и прочие вещи. В платной версии FaceApp Pro количество вариантов изменения внешности до неузнаваемости увеличено в разы.

FaceApp может не только состарить, но и омолодить и даже сменить пол
FaceApp может не только состарить, но и омолодить и даже сменить пол
Фото: Сегодня

Многие, кто воспользовался приложением, отмечают невероятно реалистичные результаты на фотографиях – это все благодаря искусственному интеллекту и нейросетям, которые обрабатывают снимки за секунды. Для работы FaceApp необходимо подключение интернету, а также четкий снимок лица.

Люди выкладывают в соцсетях свои снимки в старости, а те, кто не хочет экспериментировать с собственным лицом, прогоняют через приложение фотографии знаменитостей. Так, в интернете уже проверили, как будут выглядеть спустя годы такие актеры, как Натали Портман, Роберт Паттинсон, Кристен Стюарт, Дженнифер Лоуренс, Крис Хэмсворт и другие.

Напомним, что ранее в похожем интернет-меме 10 Years Challenge увидели угрозу смартфонам. В свою очередь, Instagram пообещал запретить издевательства над пользователями.

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