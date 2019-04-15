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Facebook планирует отказаться от Messenger

Разработчики мобильного Facebook планируют объединить мессенджер с основным приложением

Евгений Опанасенко
Сегодня, 09:26
Messenger может вернуться к основному приложению Facebook
Messenger может вернуться к основному приложению Facebook
Фото: Pixabay

Энтузиасты обнаружили в программном коде приложения Facebook намеки на отказ от отдельного мессенджера в угоду их объединения в одно приложение. Следы в коде обнаружил разработчик Джейн Маньчжун Вонг. Хотя представители социальной сети отвергают эти слухи, сообщает Cultofmac.

Messenger отделился от приложения Facebook в 2014 году, с тех пор пользователям социальной сети приходится использовать две отдельные программы, которые, к тому же весят довольно много. Не всем пользователям понравилось подобное нововведение, и они много раз просили представителей Facebook вернуть возможность общения в одном приложении.

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Руководство социальной сети считает, что в подобном решении, наоборот, есть одно весомой преимущество – оно позволяет переписываться с контактами Facebook без необходимости в использовании ресурсоемкого основного приложения. Но со временем пользователи начали высказывать все мнение, что в этом не было надобности. Вероятно? разработчики это понимают и постепенно внедряют код Messenger обратно в Facebook app.

Слухи об этом появились неспроста. Facebook недавно заявили о планах по объединению чатов, в том числе из приложений Instagram и WhatsApp, в одну общую программу. Вероятно, в рамках этого слияния Messenger вернется к основному приложению.

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Напомним, что ранее в Viber появилась новая функция. В свою очередь глава WhatsApp призывает "бежать" из Facebook.

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Источник: iguides.ru
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