Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Facebook создал сервис для поиска любви

Марк Цукерберг хочет, чтобы Facebook помогал людям найти свою любовь

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:35
Новый сервис Facebook Dating сфокусирован на знакомствах
Новый сервис Facebook Dating сфокусирован на знакомствах
Фото: Pexels

Facebook хочет помочь людям улучшить их личную жизнь. Марк Цукерберг объявил о новой функции для социальной сети, сфокусированной на знакомствах – Facebook Dating. Сервис берет лучшее от главных конкурентов – Tinder и Bumble.

Смотрите также в сюжете о правилах "ведения соцсетей":

"Сегодня мы анонсируем новый набор функций для свидания, которые вскоре появятся нашей социальной сети. Это будет отдельная платформа для построения настоящих, долгосрочных отношений", – заявил Марк Цукерберг.

Читайте также:
У Instagram и WhatsApp будут новые названия

Эта функция будет необязательной. Людям потребуется изменить настройки так, чтобы их профили для знакомств были общедоступными. Воспользоваться Facebook Dating могут пользователи фейсбука старше 18 лет. Сервис встроен в основное приложение соцсети, но предусматривает создание отдельного профиля. Он также интегрирован с Instagram для импорта фотографий.

Социальная сеть для знакомств от Facebook работает в 19 странах мира
Социальная сеть для знакомств от Facebook работает в 19 странах мира
Фото: CNET

По умолчанию Facebook Dating не показывает пользователям связанные профили в Facebook или Instagram. Это ограничение можно обойти с помощью функции Secret Crush. Она дает пользователю возможность добавить симпатичных ему друзей из других соцсетей в секретный список. Если кто-то из вашего списка включит вас в свой, Facebook Dating сообщит от этом.

Читайте также:
Instagram лишили лайков под фотографиями: у молодежи стресс

Сервис Facebook Dating запущен в 19 странах Северной, Южной Америки и Азии. В Европе сервис будет запущен к началу 2020 года.

Напомним, что ранее Facebook "слила" в сеть данные 400 миллионов пользователей. В то же время Facebook отказывается от лайков ради "психологического здоровья".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
ТОП-5 советов по использованию фотографий в Инстаграме Основатель Apple предрекает распад компании Facebook "слила" в сеть данные 400 миллионов пользователей Facebook предложит пользователям запретить распознавание их лиц на фото
знакомства отношения Facebook соцсети любовь социальная сеть Марк Цукерберг
Источник: CNET
Реклама

Новости партнеров

Топ-10 пород собак для ленивых хозяев
Топ-10 пород собак для ленивых хозяев
Упражнения для силы рук: Топ-5
Упражнения для силы рук: Топ-5
Быстрая запеканка из кабачков и помидоров: пошаговый рецепт
Быстрая запеканка из кабачков и помидоров: пошаговый рецепт
Ученые обосновали, почему с женщиной бесполезно спорить
Ученые обосновали, почему с женщиной бесполезно спорить

Популярные статьи

Сегодня, 06:00Психология

Гороскоп на 6 сентября: все знаки зодиака

Вчера, 20:00Events

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

Вчера, 10:15Техно

Facebook "слила" в сеть данные 400 миллионов пользователей

Вчера, 08:01Шоу-бизнес

Не выдержала! Экс-жена обнародовала фото обнаженного Виктора Павлика

Вчера, 07:22Fun

Ветер неудачно поднял платье Иванки Трамп: смешные фото

Вчера, 06:00Психология

Гороскоп на 5 сентября: все знаки зодиака

4 сентябряТехно

Facebook отказывается от лайков ради "психологического здоровья"

4 сентябряШоу-бизнес

70-летняя Алла Пугачева показала естественную красоту: фото

4 сентябряШоу-бизнес

"Никто не идеален": принц Гарри впервые прокомментировал скандал с участием Меган Маркл

4 сентябряFun

После переезда в новый дом пара нашла невероятный клад

4 сентябряТехно

USB-флешки нового поколения избавятся от главного недостатка

4 сентябряАфиша

Koktebel Jazz Festival 2019 в Киеве: расписание, дата проведения

4 сентябряFun

Скандал с малолетней невестой: назван реальный возраст девочки

3 сентябряEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

3 сентябряШоу-бизнес

Олег Винник признался, почему мать отговорила его жениться

3 сентябряШоу-бизнес

Меган Маркл разозлила Букингемский дворец очередной выходкой

Новости партнеров

Салат «Король в гневе». Рецепт
Салат «Король в гневе». Рецепт
Девушка молодой украинской звезды демонстрирует идеальные формы
Девушка молодой украинской звезды демонстрирует идеальные формы
Всего 15 минут - и печься: заливной мясной пирог
Всего 15 минут - и печься: заливной мясной пирог
Самый вкусный кляр для рыбы
Самый вкусный кляр для рыбы
Как вырастить грецкий орех
Как вырастить грецкий орех
Диетолог рассказала о пагубном влиянии кофе на организм
Диетолог рассказала о пагубном влиянии кофе на организм
Вкуснее мяса: салат на зиму
Вкуснее мяса: салат на зиму "Греческий"
Аппетитная квартира датских телеведущих
Аппетитная квартира датских телеведущих