Facebook создал сервис для поиска любви

Марк Цукерберг хочет, чтобы Facebook помогал людям найти свою любовь

Новый сервис Facebook Dating сфокусирован на знакомствах Фото: Pexels

Facebook хочет помочь людям улучшить их личную жизнь. Марк Цукерберг объявил о новой функции для социальной сети, сфокусированной на знакомствах – Facebook Dating. Сервис берет лучшее от главных конкурентов – Tinder и Bumble.

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"Сегодня мы анонсируем новый набор функций для свидания, которые вскоре появятся нашей социальной сети. Это будет отдельная платформа для построения настоящих, долгосрочных отношений", – заявил Марк Цукерберг.

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Эта функция будет необязательной. Людям потребуется изменить настройки так, чтобы их профили для знакомств были общедоступными. Воспользоваться Facebook Dating могут пользователи фейсбука старше 18 лет. Сервис встроен в основное приложение соцсети, но предусматривает создание отдельного профиля. Он также интегрирован с Instagram для импорта фотографий.

Социальная сеть для знакомств от Facebook работает в 19 странах мира Фото: CNET

По умолчанию Facebook Dating не показывает пользователям связанные профили в Facebook или Instagram. Это ограничение можно обойти с помощью функции Secret Crush. Она дает пользователю возможность добавить симпатичных ему друзей из других соцсетей в секретный список. Если кто-то из вашего списка включит вас в свой, Facebook Dating сообщит от этом.

Сервис Facebook Dating запущен в 19 странах Северной, Южной Америки и Азии. В Европе сервис будет запущен к началу 2020 года.

Напомним, что ранее Facebook "слила" в сеть данные 400 миллионов пользователей. В то же время Facebook отказывается от лайков ради "психологического здоровья".

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