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Facebook запустил перекрестный чат между Messenger и Instagram

Сегодня, 07:44

В США пользователи заметили, как в Instagram появилась интеграция с Messenger, но она не работает в полную силу

В прошлом году генеральный директор Facebook Марк Цукерберг объявил о масштабной интеграции Messenger, Instagram Direct и WhatsApp, которая объединит миллиарды людей в единую платформу обмена сообщениями. Планируемая унификация должна упросить обмен сообщениями между этими службами с поддержкой сквозного шифрования. Как сообщает The Verge, процесс слияния мессенджеров уже начался.

Первыми изменения ощутили пользователи США. Владельцы смартфонов на iOS и Android при запуске Instagram получают сообщение о том, что в социальной сети вскоре появится новый способ отправки сообщений. Однако пока неизвестно, виден ли всем новый экран с уведомлением об объединении или только ограниченному количеству пользователей в качестве ограниченной тестовой аудитории.

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Пользователи, которые обновили Instagram, попадают в новый экран, где типичный значок прямого обмена сообщениями Direct заменен логотипом Messenger. Однако слияние пока не запущено в полную силу: на текущий момент отправка сообщений пользователям Facebook из Instagram не работает. Окончательная интеграция Messenger, Instagram Direct и WhatsApp обещает добавить некоторые новые возможности, в том числе новые цвета для чатов, реакции на смайлики, ответ свайпом и перекрестный чат с пользователями Facebook.

Такое сообщение об интеграции Messenger с Instagram видят некоторые американские пользователи
Такое сообщение об интеграции Messenger с Instagram видят некоторые американские пользователи
Фото: The Verge

В то же время Федеральная торговая комиссия может помешать этому объединению из-за опасений по поводу антимонопольного законодательства.

Напомним, что ранее Facebook Pay заработал на территории Украины. Также в Instagram начали исчезать лайки.

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Источник: The Verge
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