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Фактчекинг: ночная съемка звездного неба на смартфон Huawei P30 Pro

Цитрус первым проверил, действительно ли можно снять звездное небо на смартфон Huawei P30 Pro, как это было показано на его презентации

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:03

Во время презентации смартфона Huawei P30 Pro на одном из слайдов демонстрировали фантастическое фото звездного неба, сделанное камерой этого телефона. Компания Huawei утверждает, что ей удалось совершить прорыв в технологиях фотосъемки для смартфонов и достичь невозможного — снимать ночью как днем. Цитрус взялся проверить, так ли это и действительно ли можно сделать снимок звездного неба камерой телефона и получить результат, как на презентации. Не секрет, что производители телефонов часто использовали в своих рекламных и презентационных материалах снимки, сделанные профессиональной камерой, для демонстрации возможностей камеры телефона, на которые те были не способны.

Для съемки было выбрано место за городом, где меньше источников света, влияющих на освещение ночного неба (с минимальным "световым загрязнением"). Во время съемки использовалась длинная выдержка, требующая установки смартфона на штатив. В таких случаях для астрономической фотосъемки используется специальное устройство — астротрекер, позволяющее скорректировать движение звезд по небу и плавно перемещающее камеру вслед за смещением звезд. Для чистоты эксперимента было проведено две фотосессии: с использованием астротрекера и без него.

Полное видео доступно на канале YouTube – https://www.youtube.com/watch?v=zOjA7TsYh2Q

Съемка велась в используемом профессиональными фотографами формате RAW, который поддерживает камера смартфона Huawei P30 Pro. После фотосессии снимки были обработаны в популярном в среде фотолюбителей приложении Lightroom. Объектом съемки стал Млечный Путь — самое заметное скопление ярких звезд на нашем ночном небе.

Результаты съемки, проведенные в неидеальных условиях (на презентации Huawei речь шла о съемке не в черте города, а в Намибии, где световое загрязнение минимально), поражают воображение. На снимке, полученном с помощью астротрекера, предсказуемо меньше цифрового шума, чем без него, но проведенный эксперимент подтверждает невероятные возможности ночной съемки камеры смартфона Huawei P30 Pro, действительно позволяющей делать эффектные снимки ночного неба. Тот редкий случай, когда заявленные производителем возможности действительно можно получить при съемке. Все это не только делает камеру этого смартфона лучшей на рынке, но и означает настоящий технологический прорыв, гарантирующий невероятные результаты съемки для покупателей и открывающий новые горизонты возможностей потребительской техники.

Вердикт Цитруса — камере смартфона Huawei P30 Pro можно доверять, она действительно способна делать невероятные снимки, недоступные другим смартфонам.

О Цитрусе

"Цитрус" — национальная сеть магазинов гаджетов и инновационных технологий, имеет статус Apple Authorized Reseller, а также является лидером по продаже техники Apple в Украине и работает с 2000 года. Сегодня "Цитрус" — это ведущий интернет-магазин citrus.ua и сеть из 51 магазина, работающего в уникальном для Украины формате инновационных развлекательных центров с открытым доступом к товарам, интерактивными зонами виртуальной реальности, электротранспорта, устройств умного дома. "Цитрус" развивает собственную сеть авторизированных сервисных центров и пунктов проката электротранспорта, а также не имеющих аналогов образовательных пространств "ЦеХАБ" и "Цитрус Академия" во флагманских магазинах сети.

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