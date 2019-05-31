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Ferrari создала первый гибридный суперкар: видео

Ferrari SF90 Stradale оснащен тремя электродвигателями и одним турбированным V8

Евгений Опанасенко
Сегодня, 07:49
Ferrari SF90 Stradale развивает скорость в 100 км/ч за 2,5 секунды
Ferrari SF90 Stradale развивает скорость в 100 км/ч за 2,5 секунды
Фото: NetCarShow

Итальянский автопроизводитель Ferrari "сдался" и перешел на экономичные двигатели. Новая модель SF90 Stradale стала первым гибридным суперкаром Ferrari. Производитель не стал выпускать чистый электромобиль, выбрав компромиссный вариант между традиционными двигателями внутреннего сгорания и электромотором.

Смотрите также в сюжете о том, как выглядит завод Ferrari:

Ferrari SF90 Stradale оснащается турбированным 4-литровым V8 двигателем, выдающий мощность 769 л.с., а также оборудован сразу тремя электродвигателями, выдающие 217 л.с. Последние разгоняют суперкар до скорости в 100 км/ч всего за 2,5 секунды, но их заряда хватает всего на 25 километров.

Ferrari SF90 Stradale
Фото: motorsport.com
Ferrari SF90 Stradale
Фото: motorsport.com
Ferrari SF90 Stradale
Фото: motorsport.com
Ferrari SF90 Stradale
Фото: motorsport.com
Ferrari SF90 Stradale
Фото: motorsport.com
Ferrari SF90 Stradale
Фото: motorsport.com
Ferrari SF90 Stradale
Фото: motorsport.com
Ferrari SF90 Stradale
Фото: motorsport.com
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Максимальную скорость в 340 км/ч выдает уже V8. Двигатель получился менее мощным, по сравнению с предшественником, но это все в угоду новым экологическим стандартам. Суперкар оснащен новой трансмиссией, системой полного привода с векторным управлением крутящего момента и коробкой передач с системой двойного сцепления.

Ferrari SF90 Stradale развивает максимальную скорость в 340 км/ч
Ferrari SF90 Stradale развивает максимальную скорость в 340 км/ч
Фото: NetCarShow

Анонс SF90 Stradale доказывает, что такие автопроизводители, как Ferrari, которые ассоциируются с огромными ревущими двигателями внутреннего сгорания способны меняться со временем и двигаться в ногу с техническим прогрессом. Ferrari решила пока не сообщать цену и дату поступления суперкара в продажу.

Напомним, что ранее Ferrari представила новую "дешевую" модель. А недавно итальянский автопроизводитель представил уникальный суперкар Ferrari SP38.

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Источник: NetCarShow
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