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Финалисты проекта Make It Smart в Варшаве: чем запомнилась командам столица Польши

Студенты ведущих украинских вузов поехали в Варшаву в поиске технологических решений, чтобы улучшить комфорт жизни в своих городах

Участники проекта Make It Smart в Варшаве

"Сегодня" продолжают рассказывать о том, как студенты ведущих украинских вузов, финалисты конкурса Make It Smart ищут технологичные решения, которые помогут сделать жизнь в их городах комфортнее. Ранее мы вас познакомили с финалистами проекта Make It Smart, которые стремятся изменить нашу страну, а также рассказали о первой встрече команд во Львове перед путешествием по европейским big city в поисках новых технологий.

Итак, после посещения культурного центра Украины – города Львова – наши герои отправились в Варшаву, где сначала познакомились с городом, а затем презентовали свои инновационные проекты и выслушали мнение экспертов-предпринимателей в области Smart City. Подробнее мы расскажем об этом в следующих материалах.

Варшава: Старый город

Варшава – столица Польши, архитектура которой отражает долгую и сложную историю города. Готические церкви, неоклассические дворцы, типичные постройки советского периода и современные небоскребы. Все это создает неповторимую атмосферу польской столицы.

Город пришелся ребятам по душе. Все отметили просторность Варшавы, что способствует удобному перемещению на экотранспорте, в частности, на велосипедах и электросамокатах. Команды впечатлились тем, что город пытается вводить современные транспортные технологии – краткосрочная аренда автомобиля, самокатшеринг, электротакси – и делает все для этого возможное. Самокат или машину можно легко арендовать через мобильное приложение в телефоне. Это отличное решение, чтобы бюджетно и достаточно быстро добраться из одного конца города в другой.

Команда Запорожской политехники

"Поразило большое количество велосипедов и электросамокатов и все, что для них сделано – отдельные дорожки, отдельный светофор", – отметил Артем Савенко, студент Запорожской политехники.

Гуляя по варшавским достопримечательностям, студенты отметили архитектурную ценность города, а также научно-технический прогресс страны.

Смотрите, как команда Львовской политехники тестирует сервис проката электросамокатов:

"Первое впечатление от города было спокойным. Оно почти не отличалось от многих городов Украины. Однако, настоящий колорит города мы почувствовали, когда оказались в Варшавской библиотеке. Она была настоящим отражением современной науки и архитектуры. Хорошее место для достижения гармонии в получении знаний и просто отдыха вместе с семьей", - рассказывает Елизавета Нор, студентка Днепровской политехники.

Университетская библиотека в Варшаве 1/9

"Следующим объектом нашего посещения был Центр Науки "Коперник". В этом центре нашли отражение научно-технического прогресса страны. Именно это место натолкнуло нас на воспоминания о конкурсе в Киеве в Академии ДТЭК. Затем, отправившись в направлении Старого города, мы встречали такие места, как резиденция президента Польши, Королевский замок, Колонна короля Сигизмунда, костел святой Анны и многие другие исторические памятники. Увиденное оставило у нас непревзойденные впечатления и понимание архитектурной ценности города", – отметила Мария Филенко, студентка Днепровской политехники.

Варшава Варшава: Старый город 1/9

Команда Днепровской политехники особенно прониклась Варшавой, сравнив ее со Львовом. "Даже по сравнению со Львовом Варшава стала для нас открытием. Сравнив эти два города, мы нашли очень яркие различия. Львов имеет очень однообразные цвета в своей архитектуре по сравнению с яркими кукольными домиками Варшавы", – поделились впечатлениями ребята.

Команда Днепровской политехники

Кроме того, наших героев впечатлила забота Варшавы об экологии. В польском мегаполисе обеспокоены сортировкой мусора: в каждом дворе находятся несколько разноцветных баков для различных типов мусорных отходов и, соответственно, город закупил необходимые современные мусоровозы.

Варшава заботится об экологии

Как прошел второй день в Варшаве и как оценили инновационные проекты украинских студентов специалисты в области Smart City, читайте в следующем материале нашего проекта "Make It Smart: Украинские студенты ищут новые технологии для Украины".

Менеджер по устойчивому развитию ДТЭК Энерго – Алина Зуйковская рассказывает о новых проектах ДТЭК, которые фокусируются на внедрении smart-технологий в Украине. Смотрите!

О конкурсе:

Make It Smart – конкурс студенческих проектов для улучшения инфраструктуры городов с использованием новых технологий и с учетом принципов Smart City. Проходит при поддержке компании ДТЭК в партнерстве с ведущими вузами.

Конкурс помогает понять, какие инновационные решения нужны украинским городам. Начинающие новаторы получат рекомендации по разработке от экспертов и гуру индустрии Smart City*.

Команда, чей проект победит, сможет воплотить его в жизнь.

*Smart city (умный город) – это принцип использования современных технологий для улучшения качества жизни в городах и селах.

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