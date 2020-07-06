Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Физики открыли новый вид элементарных частиц

Сегодня, 09:50

Эксперимент с детектором Borexino открыл новый вид элементарных частиц во втором по важности процессе синтеза Солнца

Ученые из Итальянского национального института ядерной физики выяснили, что обнаруженный новый класс нейтрино ответственен за запуск основных процессов, приводящих Солнце в действие. Грубо говоря, эти частицы заставляют нашу звезду нагреваться и светиться, сообщает Science News.

Физикам давно известен принцип работы реакции ядерного синтеза: в ядре Солнца водород сливается с гелием в ходе протон-протонной цепной реакции, которая является источником около 99% энергии нашей звезды. Но есть и другая группа реакций синтеза — это CNO-цикл углерода, азота и кислорода — они выступают как катализаторы и позволяют реакциям протекать. До недавнего времени CNO-нейтрино, образующиеся во время этого процесса, были неуловимыми.

Смотрите также в сюжете о том, насколько хорошо украинцы знают основы физики:

Расположенный глубоко под землей в Национальной лаборатории Гран-Сассо в Италии детектор Borexino зафиксировал вспышки света, генерируемые нейтрино во время бомбардировки электронов в большой емкости с жидкостью. Исследователи потратили годы на то, чтобы поставить эксперимент по обнаружению неуловимых нейтрино, сопровождающих CNO-цикл. Их оказалось очень много: около 700 миллионов на квадратный сантиметр в секунду. Проблема в том, что нейтрино практически не взаимодействуют с веществом отчего их крайне трудно "поймать".

Изучение данных частиц поможет выяснить состав Солнца, его металличность. Скорость, с которой появляются нейтрино из CNO-цикла, зависит от содержания в звезде углерода, азота и кислорода. Ученые расходятся во мнении относительно металличности Солнца, при этом один метод измерений показывает более высокое содержание металлов, чем другой. В будущем более точные измерения CNO-нейтрино позволят решить загадку.

Читайте также:
NASA показало потрясающие виды закатов на планетах Солнечной системы

Чем больше звезда, тем важнее для нее CNO-цикл, который может являться даже основным процессом синтеза. Изучение этого термоядерного процесса у Солнца позволит понять другие звезды.

"Для нас очень важно понять, как работает Солнце", – объясняет физик Зара Багдасарян из Калифорнийского университета в Беркли и сотрудник эксперимента Borexino.

Напомним, что ранее невидимые частицы изменили представление о физике и Вселенной. Также недавно ученые назвали самые дорогие вещества в мире.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
На Юпитере обнаружен аномального размера объект: фото  Парад планет 4 июля 2020: что произойдет на самом деле Лунное затмение и полнолуние 5 июля 2020: как наблюдать космическое событие В NASA нашли мертвую газовую планету с обнаженным ядром
наука ученые Солнце физика физика элементарных частиц
Источник: Science News
Реклама

Новости партнеров

Самая эффектная волейболистка Казахстана, а возможно, и мира
Самая эффектная волейболистка Казахстана, а возможно, и мира
Анастасия Квитко предстала во всей красе
Анастасия Квитко предстала во всей красе
Швидка піца на кефірі: простий рецепт, який сподобається всім
Швидка піца на кефірі: простий рецепт, який сподобається всім
"Жена" Винника выложила забавное совместное фото с певцом
"Жена" Винника выложила забавное совместное фото с певцом

Популярные статьи

Сегодня, 08:44Fun

Дельфин подплыл к берегу и устроил шоу на глазах у отдыхающих: видео

Сегодня, 08:35Техно

НЛО над Токио: огненный шар взорвался силой 150 тонн тротила

Вчера, 19:40Events

Гороскоп на 6 июля: кого из знаков зодиака ждет выгодное знакомство

Вчера, 17:12Events

Гадания на Ивана Купала-2020: ТОП-5 самых популярных предсказаний

Вчера, 15:53Food

Как заготовить маринованный перец на зиму: ТОП-5 рецептов

Вчера, 13:10Food

Как приготовить малиновое варенье: ТОП-5 рецептов

Вчера, 10:15Events

Лунное затмение и полнолуние 5 июля: что ни в коем случае нельзя делать

4 июляТехно

Парад планет 4 июля 2020: что произойдет на самом деле

4 июляПсихология

Ивана Купала-2020: действенные обряды для незамужних девушек

4 июляТехно

Лунное затмение и полнолуние 5 июля 2020: как наблюдать космическое событие

4 июляFun

4 июля: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

3 июляEvents

Календарь затмений-2020: даты и влияние

3 июляШоу-бизнес

"Афродита": внучка Софии Ротару восхитила идеальной фигурой в купальнике

3 июляПсихология

Как позаботиться о своем психическом здоровье: пять полезных привычек на каждый день

3 июляШоу-бизнес

"Никак не нарадуюсь": жена MONATIK похвасталась подарком певца на годовщину свадьбы

3 июляСтиль

Уроки красоты: учимся рисовать идеальные стрелки

Новости партнеров

Салат по-королевски: божественно вкусно
Салат по-королевски: божественно вкусно
Лиза Галкина в платье в цветочек произвела фурор в Сети
Лиза Галкина в платье в цветочек произвела фурор в Сети
Рыдающая Джамала после рождения сына обратилась к украинцам
Рыдающая Джамала после рождения сына обратилась к украинцам
Влад Яма впервые не стал закрывать лицо сына на фото
Влад Яма впервые не стал закрывать лицо сына на фото
Бывший муж Лорак Мурат показал свою самую любимую девочку
Бывший муж Лорак Мурат показал свою самую любимую девочку
Как приготовить вкуснейшие сырники из творога
Как приготовить вкуснейшие сырники из творога
Ефремова заподозрили в романе с Белоусовой
Ефремова заподозрили в романе с Белоусовой
Фахрие полюбила его именно таким
Фахрие полюбила его именно таким

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять