Физики создали новую форму материи

Сегодня, 06:34

Во время эксперимента физики охладили облако атомов стронция до температуры, близкой к абсолютному нулю

Иллюстрация к публикации pixabay
Иллюстрация к публикации pixabay

Физики создали новую разновидность суператомов из стронция. Об этом сообщила международная группа ученых из Австрии и США, говорится в пресс-релизе на EurekAlert!.

По данным ученых, в своем исследовании они использовали сочетание конденсата Бозе — Эйнштейна и атомов, у которых электроны находятся в высоковозбужденном состоянии.

Во время эксперимента физики охладили облако атомов стронция до температуры, близкой к абсолютному нулю. В результате получился конденсат Бозе — Эйнштейна, в котором все атомы могут достигнуть минимально возможного энергетического состояния. Это происходит из-за того, что стронций является бозоном, то есть способен находиться в том же квантовом состоянии, что и другие такие же бозоны. Это отличает их от фермионов, к которым относятся, например, электроны, не способные занимать одно и то же энергетическое состояние.

В конденсате атомы стронция становятся неразличимыми, то есть невозможно определить, где какая частица находится. Описывающие их положение в пространстве волновые функции перекрываются, и вся система начинает вести себя как единое целое. В таком состоянии квантовые эффекты могут наблюдаться невооруженным взглядом, как, например, сверхтекучесть.

Исследователи облучили одну из частиц в конденсате Бозе — Эйнштейна лазером, создав ридберговский атом, в котором электрон удален от ядра настолько далеко, что внутри орбиты смогли уместиться 170 других атомов стронция. Данная система является стабильной, поскольку ее полная энергия меньше из-за слабого рассеяния высоковозбужденного электрона на нейтральных атомах.

По словам ученых, новая форма вещества, названная ридберговским поляроном, может существовать только при низких температурах, поскольку связь между атомами очень хрупкая.

Ранее ученые подтвердили существование новой формы материи. По словам исследователя из университета Иллинойса, этот результат имеет космическое значение.
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