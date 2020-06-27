Ford показал первый в мире внедорожник с "турбогибридом" V6: фото

Компания нацелена на дальность до 1200 километров с гибридом PowerBoost V6 в F-150 2021

Пикап-внедорожник Ford F-150 – это культовый автомобиль. Именно его намерен сместить с пьедестала лидера Илон Маск, представив Tesla Cybertruck. Ford представляет свое видение будущего мощных внедорожников вместе с дебютом модели F-150 2021 с уникальным гибридным 3,5-литровым мотором PowerBoost V6 с турбонаддувом, соединенный с 35-киловаттным электродвигателем внутри коробки передач, сообщает Engadget.

Несмотря на высокую мощность, Ford нацелен продемонстрировать высокие показатели дальности пробега на одном баке – до 700 миль (1226 километров). Все благодаря комплектной 1,5-кВт*ч литий-ионной батарее. Все версии нового Ford F-150 2021, включая гибридную, укомплектованы 10-ступенчатым "автоматом" и задним приводом. За привод на все колеса придется доплатить.

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Таким образом, Ford стал первым в мире крупным автопроизводителем, предложившим полностью гибридную силовую установку в своем полноразмерном пикапе-внедорожнике, в отличие от "мягких" гибридных установок, которые встречаются у GM и Ram.

Ford F-150 Фото: Engadget Ford F-150 Фото: Engadget Ford F-150 Фото: Engadget Ford F-150 Фото: Engadget Ford F-150 Фото: Engadget Ford F-150 Фото: Engadget Ford F-150 Фото: Engadget Ford F-150 Фото: Engadget Ford F-150 Фото: Engadget Ford F-150 Фото: Engadget Ford F-150 Фото: Engadget 1/11

Управление силовой установкой производится через 12-дюймовый экран, который поддерживает Apple CarPlay и Android Auto. Как и грядущий кроссовер Mustang Mach-E, в нем также имеется система помощи водителю Co-Pilot360 2.0, а в некоторых версиях можно добавить Active Drive Assist с обновлением программного обеспечения, которое позволяет управлять автомобилем без помощи рук, аналогично автопилоту Tesla. Обновление программного обеспечения будут устанавливаться в фоновом режиме, а более крупные апдейты могут быть запланированы на ночь, чтобы сократить время простоя.

Новый F-150 должен поступить в продажу уже этой осенью. Цена пока не разглашается. Также в новом поколении у Ford F-150 появится полностью электрическая модификация, но ее придется немного подождать.

Напомним, что ранее новейший электрокар Ford Mustang оснастили "древним" механизмом. В свою очередь Nissan выпустит экологически "грязный" электромобиль Infiniti.

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