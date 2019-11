Fortnite и World of Tanks: ТОП-7 лучших бесплатных игр 2019 года

Бесплатные игры для компьютера тоже бывают интересными, не пропустите их

Во что поиграть из бесплатных игр Фото: insidethegames

Лучшие бесплатные игры для компьютера предлагают идеальный способ избавления от стресса в эту осеннюю пору. За окном дождь, пасмурно и нет желания выходить, поэтому от скуки и плохого настроения внезапно могут спасти видеоигры. Но во что поиграть, если неохота доставать кредитную карту и покупать очередную игру в Steam? Хорошая новость заключается в том, что прямо сейчас на компьютерах доступно множество очень хороших, а главное бесплатных игр, которые принесут массу удовольствия и развеют уныние и тоску в этот прохладный сезон.

Бесплатные игры сейчас пользуются огромным успехом не только благодаря их free-to-play способу распространения, но и их высокому качеству и постоянным улучшениям, которыми они постоянно обзаводятся, чтобы не растерять игровую аудиторию. Если раньше бесплатные игры выпускали в основном инди-студии, то сейчас подобные проекты выходят от таких известных компаний, как Epic Games, Valve, Electronic Arts и прочих, которые заботятся о качестве своей продукции.

Мы определили ТОП-7 лучших и популярных бесплатных игр 2019 года, чтобы каждый мог выбрать себе развлечение по душе. Все они признаны мировым сообществом и критиками, как лидеры в своих игровых жанрах.

Fortnite Battle Royale

Fortnite Battle Royale Фото: Gametech

Модный ныне жанр "королевская битва" популяризировала платная игра PlayerUnknown’s Battlegrounds, а студия Epic Games усовершенствовала ее до идеала с помощью бесплатной Fortnite Battle Royale. Первоначально разработанная как дополнение для оригинальной Fortnite, Battle Royale взорвалась так, что этого не ожидали даже сами разработчики, мгновенно став одной из лучших бесплатных игр 2019 года.

Идея Fortnite Battle Royale предельно проста: вы попадаете на карту с 99 другими игроками в свободной схватке, а последний выживший, оставшийся в конце, побеждает. Однако вариативность геймплея, возможность сооружать постройки, приятная мультяшная графика, простое управление, бесплатная модель распространения и низкий порог входа сделали ее популярной игрой не только на компьютерах, но и на игровых приставках и даже смартфонах, что расширило игровую аудиторию до нескольких миллионов человек.

Более того, популярность Fortnite Battle Royale сейчас настолько высока среди детей, что родители начали нанимать специальных репетиторов для своих чад, чтобы те научили мастерству победы в онлайновых схватках, чем они смогли бы выделяться среди сверстников. Все очень серьезно.

Dota 2

Dota 2 Фото: TechCrunch

Dota 2 — это командная игра в жанре Multiplayer Online Battle Arena (MOBA), разработанная корпорацией Valve, создателей цифрового магазина Steam. Игра является продолжением оригинальной DotA — пользовательской карты-модификации для игры Warcraft III: Reign of Chaos и дополнения к ней Warcraft III: The Frozen Throne. Dota 2 возвела формулу игры на совершенно новый уровень, что позволило ей стать одной из лучших бесплатных игр 2019 года.

Dota 2 очень динамичная и захватывает посильнее азартных игр. Более того, она ежегодно привлекает многомиллионные призовые средства для серьезных турнирных игроков. Тем не менее, она подходит не только для хардкорных геймеров. Подробный учебник покажет, как освоиться в местной механике, а сообщество Steam предлагает руководства по оригинальной MOBA. Но не ожидайте здесь теплого приема или легкого обучения его сложной механики игрового процесса – это главные недостатки. Тем не менее, если освоиться, то это будет идеальная игра для времяпровождения со своими друзьями в командной схватке.

Star Wars: The Old Republic

Star Wars: The Old Republic Фото: Gamemag

Star Wars: The Old Republic является игрой жанра MMORPG и достойным наследником Star Wars: Galaxies. Изначально Star Wars: The Old Republic была платным проектом. Неудивительно, ведь авторам необходимо было отбить космические затраты на ее разработку – она стала одной из самых дорогих игр в истории. Но интерес аудитории неустанно угасал и студии пришлось перевести проект на бесплатную модель распространения, чтобы спастись от банкротства, но эт решение внезапно возродило к ней интерес.

Платный контент есть, но он не ограничивает прохождение основного сюжета, а просто ускорит получение вожделенных "плюшек". Бесплатно этот процесс просто может занять немного больше времени. В остальном Star Wars: The Old Republic может подарить массу приятных эмоций от игрового процесса, где можно выбрать любую сторону конфликта и примкнуть к Империи или Республике, а можно вовсе стать Охотником за головами. И, конечно же, здесь можно стать рыцарем джедаем и орудовать световым клинком.

Forza Motorsport 6 Apex

Если с бесплатными шутерами и RPG в игровом мире дело обстоит очень хорошо, то хороших гонок крайне мало. Лучшим представителем этого жанра в бесплатной модели распространения является Forza Motorsport 6 Apex. Серия Forza Motorsport является одним из лучших автомобильных симуляторов родом из игровой приставки Xbox One. Шестая часть была перенесена на компьютеры, где была тепло принята игроками за приятную графику, качественную симуляцию поведения авто на дороге, огромный автопарк и детальный тюнинг. А для привлечения большей аудитории ее даже сделали бесплатной, что пошло автогонке только на пользу.

World of Tanks

World of Tanks Фото: Gametech

World of Tanks является представителем другого вида MMO – военного симулятора танковых баталий. Упрощенного, конечно, для привлечения более широкого круга игроков. Бесплатная модель распространения, невысокие требования, низкий порог входа, редкий жанр, который удачно адаптирован для новичков сделали игру от белорусских разработчиков дико популярной на просторах стран бывшего соцлагеря.

В игре представлены танки почти всех основных стран, участвовавших во Второй мировой войне: Великобритании, США, СССР, Японии, Германии, Китая, Франции, Швеции, Италии и Польши. С каждым боем можно зарабатывать опыт и открывать новые виды танков для последующих побед. В World of Tanks можно попробовать себя в роли командира таких знаменитых танков, как Т-34, "Тигр", "Шерман" и даже экзотического "Мауса".

Apex Legends

Apex Legends Фото: Gameguru

На фоне успеха жанра Battle Royale в 2019 году вышла игра Apex Legends, которая почти мгновенно после запуска стала одной из самых популярных бесплатных игр, и сейчас успешно конкурирует с Fortnite и PUBG. Apex Legends взяла все то хорошее, что было в обеих частях Titanfall и переделала механику под нужды популярного жанра. Получившийся игровой коктейль позволил Apex Legends обзавестись аудиторией из 25 миллионов игроков всего за неделю.

Apex Legends размещает 60 игроков по три в каждом отряде в центре гигантской карты. Каждый игрок обладает своими уникальными способностями, которые помогают отряду выжить в яростном противостоянии за лидерство. Если каким-то образом вы еще не присоединились к Apex Legends, вы упускаете отличную возможность поучаствовать в адреналиновых сражениях.

Paladins

Paladins Фото: GamesRadar

Paladins копируют идеи, заложенные в популярном сетевом MOBA шутере Overwatch за авторством Blizzard. В то же время командный шутер явно отличается от своего конкурента. Способности улучшаются на основе системы коллекционных карт и могут полностью изменить способ игры за каждого персонажа.

Более того, в отличие от Overwatch, игра Paladins абсолютно бесплатна. Конечно, здесь присутствуют микротранзации, но все, что есть в игре, можно открыть просто играя, не вкидывая ни копейки денег. К примеру, изначально игрокам доступен базовый набор паладинов и карт, но по мере прокачки можно открыть более впечатляющие колоды и персонажей.

